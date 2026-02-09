Come sta Lindsey Vonn dopo l’infortunio e la doppia operazione: “Gli USA vietano ai medici di parlare”

Lindsey Vonn si è presa la scena alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina purtroppo non per l'ennesima prova eccezionale della sua carriera, ma per la tremenda caduta. L'incidente durante la discesa libera sull'sull’Olympia delle Tofane di domenica ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Trasportata in elisoccorso a Treviso la 41enne leggenda dello sci americano che aveva deciso di gareggiare nonostante il legamento crociato rotto. Non è stata questa la causa dell'accaduto ma il contatto con le bacchette di una porta. Vonn è stata sottoposta ad un intervento chirurgico ortopedico di stabilizzazione della frattura e ci si aspettava di sapere di più dal bollettino di oggi, ma il personale del team USA ha fatto tassativo divieto di divulgare qualsiasi tipo di informazione. Quello che l'Ansa ha appreso, è che l'atleta è stata sottoposta a una doppia operazione per la riduzione della frattura al femore della gamba sinistra, con l'applicazione di un fissaggio esterno

Lindsey Vonn operata, cosa filtra

Il drammatico incidente sull’Olympia delle Tofane durante la libera alle Olimpiadi invernali di Lindsey Vonn. Il legamento rotto non è stato la vera causa, la rovinosa caduta è stata provocata da un errore di traiettoria, inforcando col bastoncino una porta: la campionessa americana ha voluto forzare, "poi le leggi della fisica hanno fatto il resto". Vonn è ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso nel reparto di ortopedia dove è stata operata alla amba sinistra e forse resterà lì per qualche giorno, come riferito dalla portavoce dell'azienda sanitaria Ulss2. Nessun bollettino medico come previsto all'inizio: "Gli uffici stampa hanno fatto tassativo divieto di divulgare qualsiasi tipo di informazione, né di consentire ai medici di dire qualsiasi cosa e di accedere a qualsiasi spazio. Contrariamente a quanto avremmo disposto noi, loro hanno tassativamente imposto questa linea".

A quanto pare la sciatrice statunitense è stata operata due volte per ridurre la frattura al femore della gamba sinistra con tanto di filtraggio esterno. L'operazione è stata effettuata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

La stanza di Vonn è blindatissima, ma è venuto comunque fuori che ha subito una doppia operazione alla gamba con un team congiunto di chirurghi ortopedici e plastici. Era presente anche il medico personale della sciatrice, ma le operazioni sono state eseguite dai chirurghi italiani che sono intervenuti anche per "prevenire complicazioni legate al gonfiore e alla circolazione del sangue". Al momento lo staff del team USA ha deciso di non far filtrare le informazioni mediche impedendo ai dottori di parlare delle condizioni della paziente nel dettaglio, contrariamente a quanto era stato anticipato con la pubblicazione del bollettino che era prevista alle 12. La statunitense è stata portata inizialmente presso l'ospedale Codivilla di Cortina per le prime valutazioni, ma lo staff ha scelto poi il trasporto a Treviso perché dava maggiori garanzie: il vertice del Medical Service regionale aveva proposto anche l'alternativa di Belluno, l'altro punto di riferimento scelto per le Olimpiadi di Cortina.