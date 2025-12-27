Brutta caduta per Paula Motlzan durante la Coppa del mondo di sci: l’americana finisce faccia a terra

Per fortuna solo tanto spavento e nulla più per Paula Moltzan durante la Coppa del mondo di sci alpino che si è disputata nella giornata di oggi. La sciatrice statunitense si stava giocando il primo posto provvisorio, quando ha preso il volo a seguito di una curva compiendo un clamoroso 360, atterrando di testa e finendo poi con la faccia nella neve. Per fortuna nulla di grave per la statunitense, che si rialza abbastanza velocemente.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari per assicurarsi delle condizioni della Moltzan rimasta poi con la schiena a terra per un po'. Il tempo di capire e di rendersi conto che non fosse accaduto nulla prima di rialzarsi. Per fortuna dunque nulla di grave, ma che spavento. La sciatrice esce dalla sua pista camminando. Nessuna conseguenza seria ma che botta. La Moltzan stava attaccando per qualcosa di importante (era sesta al giro di boa) ma sfortunatamente la caduta ha messo fine alla sua gara terminando in classifica generale soltanto all'ottavo posto.

La statunitense è stata poi accompagnata fuori terminando la sua gara. Tanti i tifosi accorsi ad assistere alla sua gara con cartellini che esaltavano la stessa Paula Moltzan la quale sembrava destinata a una posizione da podio ma che invece si è dovuta accontentare di un'ottava posizione. Alla fine è stata tutta una festa austriaca in casa sulla pista di Semmering dove è riuscita a trionfare Julia Scheib in 1'56″46″ la quale si è anche presa la testa della classifica di specialità grazie anche all'uscita della neozelandese Robinson nella prima manche.

Ottima gara anche per Lara Della Mea che si è piazzata settima a 1″76 e anche per Sofia Goggia a 1″88. Le azzurre sono state in grado di recuperare qualche posizione rispetto alla prima manche. Sesta la leader della Coppa del Mondo generale, Mikaela Shiffrin.

Questa la situazione della generale dopo la prima gara di Semmering:

1 Mikaela Shiffrin (USA) 598 punti

2 Alice Robinson (NZL) 484

3 Camille Rast (SUI) 423

4 Sofia Goggia (ITA) 404

5 Emma Aicher (GER) 381

6 Julia Scheib (AUT) 380

7 Lindsey Vonn (USA) 350

8 Paula Moltzan (USA) 312

9 Sara Hector (SWE) 304

10 Lara Colturi (ALB) 302