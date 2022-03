Atleti russi e bielorussi esclusi dalle Paralimpiadi: “La situazione è insostenibile” Il Comitato Paralimpico Internazionale ha escluso dai Giochi Paralimpici di Pechino 2022 gli atleti russi e bielorussi: “Atleti vittime delle azioni dei gioverni”.

A cura di Alessio Morra

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha stabilito che gli atleti di Russia e Bielorussia non potranno prendere parte alle Paralimpiadi Invernali 2022 di Pechino, che prenderanno il via venerdì 4 marzo con la Cerimonia di Apertura. Nella giornata di mercoledì era stato deciso di consentire agli atleti di questi due paesi di competere ma come sportivi neutrali. Ma le polemiche sono aumentate e così essendo diventata ‘insostenibile' la situazione, parole del presidente dell'IPC Andrew Parsons si è deciso di escludere gli atleti di Russia e Bielorussia: "La situazione nei villaggi degli atleti insostenibile. Gli atleti sono vittime delle azioni dei vostri governi".

(in aggiornamento)