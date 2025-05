video suggerito

Un nuotatore diventa milionario in 21 secondi: ha battuto il record mondiale sotto effetto di doping Gli organizzatori degli 'Enhanced Games', anche noti come le 'Olimpiadi per dopati', hanno annunciato, con tanto di video che mostra la prova cronometrata, che l'olimpionico greco Kristian Gkolomeev ha battuto il record del mondo sui 50 metri stile libero, ricompensandolo con un assegno di un milione di dollari. Il primato, ottenuto con 'addizione' farmacologica e chimica e senza controlli antidoping, non sarà ovviamente omologato dalla Federazione Internazionale.

A cura di Paolo Fiorenza

Gli organizzatori degli ‘Enhanced Games', anche noti come le ‘Olimpiadi per dopati', hanno lanciato in grande stile la prima edizione dell'evento, che avrà luogo l'anno prossimo tra il 21 e il 24 maggio 2026. La filosofia ispiratrice – decisamente discutibile – è spingere il confine delle prestazioni al limite estremo che possa essere raggiunto da un atleta con qualsiasi tipo di aiuto farmacologico e chimico: dunque non ci saranno controlli antidoping e la caccia ai record mondiali è incoraggiata. Un record mondiale già è stato battuto nel nuoto – si fa per dire, visto che è avvenuto in condizioni appunto ‘enhanced' – e il profilo ufficiale dei Giochi ne ha dato l'annuncio entusiastico, con tanto di video a dimostrazione, usandolo per spingere il lancio dell'evento.

Kristian Gkolomeev diventa il più veloce di sempre nei 50 metri stile libero: ma è acclaratamente dopato

È stato il 31enne nuotatore greco Kristian Gkolomeev, quinto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e con un palmarès di altissimo livello (un argento mondiale e un oro europeo tra le tante medaglie) a far registrare il tempo di 20,89 secondi nei 50 metri stile libero, in una prova in solitario andata in scena negli Stati Uniti a febbraio, al Greensboro Aquatic Center, e resa nota solo adesso. Si tratta di un crono più veloce di 2 centesimi rispetto al record mondiale (vero) stabilito dal brasiliano Cesar Cielo nel 2009. Oltre ad essersi ‘addizionato' farmacologicamente, Gkolomeev ha anche usato nella circostanza un costume in poliuretano, come aveva fatto all'epoca il recordman brasiliano.

Tali costumi sono stati poi banditi nel 2010 dalla Federazione Internazionale (che peraltro non ha cancellato i primati ottenuti in quel modo) e allora il greco ha pensato bene di battere anche la miglior prestazione all-time sui 50 metri realizzata con costumi in tessuto, fatta segnare nel 2019 dall'americano Caeleb Dressel: il 21"03 di Gkolomeev ha migliorato di un centesimo quel tempo.

Gli organizzatori degli ‘Enhanced Games' lo premiano con un assegno di un milione di dollari

Per aver "battuto due record mondiali" ed essere diventato il "nuotatore più veloce della storia", per usare le parole degli organizzatori degli ‘Enhanced Games', Gkolomeev ha ricevuto un bonus di un milione di dollari (poco meno di 900mila euro). Ma ovviamente la World Aquatics non riconoscerà ufficialmente questi risultati. Il record mondiale dei 50 stile libero resterà dunque appannaggio di Cielo.

Gkolomeev, che è nato in Bulgaria ma ha scelto di rappresentare la Grecia, ha prima annunciato il suo ritiro dal nuoto agonistico e poi deciso di abbracciare l'offerta degli ‘Enhanced games'. Il velocista ha dichiarato di aver iniziato ad assumere farmaci solo due settimane prima della prova che gli è valsa il tempo più basso in assoluto (20"89), aggiungendo che in quel momento pesava 92 kg. Il tempo di 21"03 con costume in tessuto è stato invece realizzato dopo due mesi di ‘preparazione' e con ulteriori 4 kg di muscoli in più.

Gli ‘Enhanced Games' si disputeranno ogni anno e inizialmente comprenderanno tre discipline sportive: nuoto di breve distanza, gare di velocità nell'atletica leggera e sollevamento pesi. Il sogno non nascosto degli organizzatori è trovare qualcuno che possa correre più veloce del 9"59 sui 100 metri scolpito da Usain Bolt a Berlino nel 2009: l'esibizione del mega assegno da un milione finito nelle tasche di Gkolomeev non è altro che il tentativo di motivare al massimo chi abbia voglia di cimentarsi in questa impresa e ovviamente sia già abbastanza veloce di suo, insomma qualche fresco ex campione disposto a tutto per volare letteralmente in pista.