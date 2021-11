Staffetta mista d’argento! 1000a medaglia per l’Italia agli Europei È arrivata la 3a medaglia di giornata per l’Italia del nuoto con il medagliere che ora ha raggiunto quota 24. A regalare l’ennesima gioia azzurra ci ha pensato la staffetta mista 4×50 stile libero composta da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli. Argento per i 4 alfieri azzurri, che hanno portato a casa la millesima medaglia di tutti i tempi per il nostro nuoto in tutti i tornei continentali.

A cura di Marco Beltrami

Si chiude con il botto la quinta giornata di gare agli Europei di Kazan per l'Italia. È arrivata infatti in extremis, la terza medaglia odierna per i nostri atleti con il medagliere che ora ha raggiunto quota 24. A regalare l'ennesima gioia al Belpaese ci ha pensato la staffetta mista 4×50 stile libero dell'Italia composta da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli. Argento per i 4 alfieri azzurri, che hanno portato a casa la millesima medaglia di tutti i tempi per il nostro nuoto in tutti i campionati Europei a partire dal 1927.

Secondo posto dunque per il quartetto italiano che condivide il secondo gradino del podio con la Russia alle spalle della super Olanda che ha fatto registrare il miglior tempo. Sono partiti bene nelle prime due frazioni Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri, con Silvia di Pietro e Costanza Cocconcelli che hanno poi completato l'opera mettendo al sicuro la medaglia in un finale testa a testa con l'atleta russa. In chiusura dunque oranje che hanno vinto in 1'28"93, davanti al tandem italo-russo in 1'29"40.

A Kazan è stata un'altra giornata di gloria per l'Italia che aveva conquistato prima della staffetta, altre due medagliecon Matteo Rivola e Thomas Ceccon. Il primo ha centrato l'argento, con tanto di record italiano, e il secondo il bronzo nella gara dei 50 metri maschili farfalla. Sale dunque a 24 il numero delle medaglie complessive conquistate dall'Italia che stacca ulteriormente il bottino ottenuto a Glasgow, quando arrivarono 20 medaglie. Attualmente la nostra rappresentativa può contare su 4 ori, 13 argenti e 7 bronzi, alle spalle di Russia e Olanda. E sono 1000 ora le medaglie conquistate complessivamente nella storia dell'Italia del nuoto agli Europei: 333 ori, 306 argenti e 361 bronzi.