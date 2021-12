Staffetta azzurra beffata per 16 centesimi: argento nella 4×100 sl ai Mondiali in vasca corta L’Italia non si ferma più e conquista anche l’argento nella 4×100 stile libero ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. Staffetta azzurra beffata per 16 centesimi dalla Russia che si prende l’oro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Miressi, Ceccon, Deplano e Zazzeri conquistano l'argento nella 4×100 stile libero ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. Staffetta azzurra beffata solo per 16 centesimi. La Russia si prende l'oro in 3’03″45, argento per l’Italia in 3’03″61, bronzo per gli Stati Uniti in 3’05″42. Peccato perché Shchegolev è riuscito ad avere la meglio su Zazzeri nel finale ma non c’è alcun rammarico per gli azzurri che hanno migliorato il record italiano di quasi due secondi. Una giornata comunque da incorniciare per l'Italia ad Abu Dhabi.

Dopo l'oro conquistato da Razzetti nei 200 farfalla e il bronzo nei 200 stile libero sempre ad opera del nuotatore ligure, a dare l'ennesima gioia agli azzurri è stato il quartetto italiano che ha regalato l'argento alla Nazionale. Una gara davvero incredibile anche per Benissimo Miressi così come per Ceccon in seconda frazione. Ottimo lo sprint invece di Deplano in terza frazione mentre Zazzeri ha tenuto bene nei primi 50 prima che Shchegolev mettesse in scena il suo show nuotando sotto i 46″. Il russo è infatti sicuramente riuscito ad avere qualcosa in più nel finale ma nel complesso è stata comunque una grande prova di tutti gli azzurri.

La giornata da sogno dell'Italia potrebbe proseguire domani con la caccia a nuove medaglie. Tutti gli occhi sono infatti puntati sulle finali che dovranno giocarsi Lorenzo Mora nei 100 dorso, Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Benedetta Pilato nei 50 rana. Da non dimenticare comunque, nella giornata odierna, anche altri ottimi piazzamenti in finale come il quarto posto di Marco De Tullio nei 400 stile e il sesto di Ilaria Cusinato nei 400 misti. L'Italia ha sicuramente iniziato al meglio la prima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi e ci si aspetta ancora molto dagli azzurri a partire dalle prime ore del mattino italiane di domani.