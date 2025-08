Simone Cerasuolo oro ai Mondiali grazie ad Allegri: “Le sue frasi mi sono servite per vincere”

L'Italia ha vinto 19 medaglie ai Mondiali di Singapore, solo due, però, d'oro: una se la sono aggiudicati Chiara Pellacani e Matteo Santoro, l'altro Simone Cerasuolo che ha regalato l'unico oro al nuoto azzurro. Un'impresa quella di Cerasuolo, che è salito sul tetto del mondo e così ha anche acquisito una discreta popolarità. A distanza di qualche giorno ha dichiarato che le frasi dell'allenatore Max Allegri sono state decisive per il suo successo a Singapore 2025.

"Le lezioni di Allegri mi sono tornate utili per vincere"

Aveva già vinto un oro ai Mondiali in vasca corta, ma questo di Singapore ha un'altra valenza e un altro sapore. Un successo straordinario, ottenuto di potenza. Ha ricevuto i complimenti dei totem Ceccon e Martinenghi, campioni olimpici, e in un'intervista a La Gazzetta dello Sport Cerasuolo ha parlato della sua passione per il calcio, da bimbo ci ha giocato, e del suo tifo per la Juventus.

I bianconeri per diverse stagioni sono stati allenati da Allegri, che è stato determinante per il successo di Cerasuolo: "Quando era da noi vinceva spesso lo scudetto e mi appassionavano le sue interviste. Avendo una super memoria le ho ascoltate e imparate tutte. Mi piaceva la sua mentalità vincente e come le raccontava: in modo semplice, alla livornese, in un certo senso le sue lezioni mi sono tornate utili per vincere".

"Dybala e Higuain i miei calciatori preferiti"

Allegri ha saputo ciò e lo ha invitato a Milanello. Ma nel suo cuore c'è solo la Juve, i calciatori preferiti all-time però sono juventini di qualche anno fa: "Dybala che ha doti tecniche assolute, in passato Higuain: quando lo guardavo mi veniva la pelle d'oca". Oggi però c'è un occhio anche per Sinner: "Il tennis lo seguo dai tempi di Federer, Nadal e Djokovic. Ora mi piace capire e apprendere cose su Sinner, anche lui utile come Allegri".