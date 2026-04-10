Spavento per Markel Biloki al Giro dei Paesi Baschi: speronato dall’ammiraglia della Lidl-Trek

Un episodio ai limiti del surreale è accaduto al Giro dei Paesi Baschi con l’ammiraglia della Lidl-Trek che è finita addosso a Markel Biloki (EF Education-EasyPost) mentre stava affrontando un tratto in salita. Fortunatamente, nessuna conseguenza grave: solo paura e un po’ di rabbia per l’accaduto.

Per Markel Biloki è un episodio, fortunatamente, da raccontare. Altrimenti significherebbe che quanto è accaduto, di incredibile, al Giro dei Paesi Baschi, avrebbe causato conseguenze ben gravi al ciclista della EF Education-EasyPost. Mentre stava dissetandosi durante una salita è stato urtato dal parafanghi di una ammiraglia della Lidl-Trek che, senza motivo, gli è finita contro. Solo un bello spavento e tanta rabbia ma alla fine niente di grave: un episodio che però ha fatto molto discutere arrivato proprio a pochi giorni da un altro simile, finito peggio, con Mikel Landa costretto ad abbandonare la corsa, travolto nella 2a tappa da un'auto medica.

Cos'è accaduto a Markel Biloki: l'ammiraglia della Lidl Trek rischia di investirlo

Markel Beloki ha vissuto uno dei momenti più spaventosi della sua ancora giovane carriera da professionista. Il classe 2005 professionista dal 2024, è stato speronato da una ammiraglia che lo ha colpito col paraurti anteriore dietro la gamba destra. Lo spagnolo della EF-Education ha mantenuto l'equilibrio e si è girato, perplesso, credendo un contatto con un altro corridore. Quando ha visto l'auto rallentare ha chiesto spiegazioni, con chiari gesti di rabbia.

Nessun motivo preciso, semplicemente una distrazione da parte del guidatore della Lidl-Trek che ha rischiato di combinarla davvero grossa. Per fortuna non c'è stata nessuna caduta, visto che l'episodio è avvenuto sulla lunga salita del Passo di Trabakua, in un momento di stanca mentre Beloki aveva rallentato per bere un sorso d'acqua, dopo essere stato ripreso dal gruppo avendo partecipato alla prima fuga di giornata.

L'incidente simile accaduto a Mikel Landa, sbattuto a terra da un'auto medica

Un episodio che ha fatto molto discutere e irritare il mondo del ciclismo, che sta dibattendo da anni sul tema sicurezza. Perché arriva a pochi giorni da un altro, simile, accaduto sempre nel corso della Itzulia 2026: nel corso della 2a tappa, questa volta però durante una discesa e a maggior velocità, Mikel Landa è stato investito da un'auto medica dell'organizzazione della corsa, costretto poi al ritiro per i traumi subiti post caduta.