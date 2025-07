Chi è Simone Cerasuolo, campione del mondo di nuoto: le origini napoletane e il tifo per la Juve

Simone Cerasuolo ha 22 anni ed è tesserato per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro e per l’Imolanuoto. La carriera del campione del mondo azzurro nei 50 rana che nella vita ama molto anche il calcio e la sua Juventus..

Simone Cerasuolo ha fatto già la storia dello sport e del nuoto italiano ai Mondiale di nuoto a Singapore prendendosi la medaglia d'oro nei 50 rana. L'atleta classe 2003 è diventato il primo azzurro campione del mondo nei 50 rana dopo aver dato spettacolo nella vasca di Singapore, nuotando una finale che resterà nella storia: 26"54. Gioia incredibile per 22enne romagnolo nato a Imola il 22 giugno 2003. Un coronamento di un sogno per Cerasuolo che già negli anni precedenti aveva fatto intravedere prestazioni importanti.

L'azzurro ha infatti battuto il record del mondo juniores nei 50 rana in vasca corta già nel 2021 prima di altri numerosi successi internazionali. Basti pensare che è stato in grado di prendersi l'argento nel 2022 agli Europei di Roma nei 50 rana arrivando solo alle spalle di Nicolò Martinenghi prima di ripetere un'altra ottima prestazione ai Mondiali in vasca corta di Melbourne con il bronzo alla stessa distanza. Imolese doc ma nato da una famiglia di origini napoletane. Nella vita privata ama anche il calcio e segue la sua Juventus di cui è tifoso insieme a suo fratello Giuseppe.

L’esultanza di Cerasuolo dopo la vittoria.

Cerrasuolo, atleta delle Fiamme Oro, allenato da Cesare Casella si piazzò quinto nei 50 rana al Mondiale 2022 mentre al Mondiale 2023 si fermò soltanto in semifinale prima del sesto posto dello scorso anno. Ma è in questa edizione dei Mondiali che è letteralmente esploso il suo talento. Da sempre molto attento a far conciliare al meglio la sua vita scolastica insieme a quella del nuoto, Cerasuolo negli anni è riuscito a farsi strada in questo sport.

I genitori gli hanno trasmesso umiltà e dedizione al lavoro. Suo padre gli ripete spesso: “Gli uomini forti si vedono nei momenti importanti,” un motto che lo ha ispirato proprio nella vittoria mondiale del 2025. Il raggiungimento di un traguardo che ha rincorso da tempo Simone che si allena con Casella proprio a Imola fianco a fianco con campioni come Fabio Scozzoli, che rappresenta per lui un punto di riferimento. Sin dall'età di 15 anni si era capito subito quale fosse la sua strada.

Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi esultano dopo l’argento e l’oro agli Europei in vasca corta nel 2023.

I numeri di Cerasuolo e la svolta a fine anno 2022

A fine anno 2022 il vero punto di svolta della sua carriera ai Mondiali in vasca corta di Melbourne dove si mette al collo tre medaglie: oro nella 4x50m mista, argento nella 4x50m mista mista e bronzo nei 50m rana (25”68), oltre al sesto posto nei 100m rana (56”99). Cerasuolo è un mix di potenza e tecnica, qualità che emergono soprattutto nelle distanze brevi della rana. Oggi è il suo giorno, il suo momento, il coronamento di un sogno per una carriera che ora sembra essere davvero in discesa.