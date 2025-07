Chiara Pellacani e Matteo Santoro increduli dopo l’oro: “Guarda la storia, 12mila visualizzazioni”

Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno compiuto un'autentica impresa vincendo la medaglia d'oro ai Mondiali di Singapore. Una medaglia storica per il tandem azzurro, che ha vinto nel sincro misto nel trampolino da 3 metri. Pellacani e Santoro hanno mostrato tutta la loro gioia e il loro stupore subito con la medaglia sul petto parlando in TV. Ma lo hanno fatto anche dopo in una simpatica e tenera diretta su Instagram.

Oro storico nei tuffi per Chiara Pellacani e Matteo Santoro

Pellacani e Santoro hanno riscritto doppiamente la storia dei tuffi. Perché solo tre volte l'Italia aveva vinto l'oro ai Mondiali (con Klaus Dibiasi nel 1973 e nel 1975, e Tania Cagnotto 2015). Ma mai una coppia tutta italiana si era presa la medaglia più preziosa. Dopo aver vinto, dopo aver ricevuto la medaglia d'oro e rilasciato diverse interviste. Chiara e Matteo una volta rientrati in albergo, ancora quasi increduli ed enormemente felici hanno fatto una diretta Instagram nella quale hanno mostrato tutta la loro grande leggerezza, non solo dovuta alla vittoria, la loro gioia e una grande spontaneità.

La divertente e tenera diretta di Pellacani e Santoro dopo l'oro

Sprazzi della diretta su Instagram sono finiti sui social. Sprazzi tenerissimi. Guardano i messaggi, promettono di rispondere a tutti, con stupore leggono quelli della mamma o del nonno, oltre ad amici e tanti sconosciuti che mostrano affetto e si complimentano: "Noi leggiamo tutti i messaggi, cerchiamo di rispondere a tutti. Guarda qui, in 12 mila hanno visto la storia". Non ci crediamo è la frase più ricorrente. Non abbiamo parole, è stata una gara assurda, il concetto ribadito.

La spontaneità si vede tutta nel racconto delle fasi finali, quelle che hanno preceduto l'ultimo tuffo: "Stavamo male. Io a un certo punto mi sono messo a cantare. Cantavo per non svenire", ha detto Santoro. "Ce l'abbiamo fatta!!!". Poi una doppia fotografia dei momenti immediatamente precedenti alla premiazione: "Ci siamo messi la tuta e grondavamo. Gocce che scendevano. In piscina fa caldissimo, siamo all'aperto, non c'è l'aria condizionata, eravamo nell'umido di Singapore".

"Stanno arrivando i campioni del mondo"

Poi arrivano delle foto di un amico australiano, presente in loco, prima dell'ennesima chicca: "Dopo la gara siamo andati a fare un'intervista su Sky. Mentre arrivavamo abbiamo sentito che dicevano ‘ora arrivano i campioni del mondo', noi in quel momento ci siamo guardati". Gioia e stupore da parte di due ragazzi, due campioni del mondo, che hanno iniziato a tuffarsi insieme quando erano bambini, che sono legatissimi con una bella amicizia e che hanno raggiunto un traguardo straordinario.