La reazione di Pellacani e Santoro dopo l’oro nel sincro misto di tuffi: “Abbiamo urlato, non ci credevamo”

Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto la medaglia d'oro nel sincro misto dal trampolino dei 3 metri ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore. La reazione dopo il trionfo raccontata ai microfoni di RaiSport dalla tuffatrice 22enne: "Penso sia un valore indescrivibile. Siamo troppo contenti e non ho nemmeno le parole per descrivere il momento. Vincerla insieme a Matteo penso sia stata la ciliegina sulla torta. Abbiamo urlato, non ci credevamo".

La coppia di atleti romani ha portato il primo oro per l'Italia ai Mondiali e il quarto titolo mondiale azzurro di sempre in questo sport. La coppia azzurra ha totalizzato un punteggio di 308,13 e si è messa alle spalle l'Australia (Rousseau/Keeney) per appena 0,87 punti (307,26) e la Cina (Li Yajle/Cheng Zilong con 305,70).

Un appuntamento con la storia per i ragazzi romani, visto che finora mai nessuna coppia italiana aveva vinto l'oro mondiale nei tuffi sincro e solo Klaus Dibiasi (nella piattaforma a Belgrado 1973 e Cali 1975) e Tania Cagnotto (nel trampolino 1m a Kazan 2015) erano riusciti a sedersi sul trono del mondo.

Pellacani: "Ora festeggiamo questa medaglia e poi cercherò di rifocalizzarmi sull'individuale"

Chiara Pellacani sempre ai microfoni di RaiSport ha parlato dei prossimi obiettivi: "Ora festeggiamo questa medaglia e poi cercherò di rifocalizzarmi sull'individuale (3 metri) perché voglio fare bene anche là. Ci sentiamo sicuramente d'esempio, perché con la nostra esperienza vogliamo aiutare i più giovani di questa Nazionale a crescere e diventare sempre più forti".

Non è la prima medaglia a questi Mondiali per Chiara Pellacani, che aveva conquistato anche un bronzo dal trampolino da 1 metro.

Santoro: "Ho un mare dentro di emozioni"

Matteo Santoro ha voluto esprimere la sua gioia così dopo la medaglia d'oro a Singapore: "Non so cosa ho provato, non mi ricordo perché sono troppe emozioni tutte insieme. Ho un mare dentro di emozioni… Sicuramente felicità, emozione e anche un po' di paura, perché non mi aspettavo per niente di prendere l'oro. Poi con Chiara è sempre magico. Il nostro rapporto si fonda sul fatto che ci conosciamo da quando siamo piccolissimi e le nostre famiglie sono molto amiche. Abbiamo fatto tante vacanze insieme e ci conosciamo da tantissimo tempo".