Splendida Chiara Pellacani: è medaglia di bronzo mondiale a Singapore dal trampolino da 1 metro

Chiara Pellacani ha stupito tutti nella finale a 12 dal trampolino da 1 metro ai Mondiali di Singapore dove ha conquistato la medaglia di bronzo. La sua prima medaglia singola in assoluto in una kermesse iridata dove ha strappato il podio all'americana Hernandez di una manciata di centesimi (solo 35), con un totale di 270.80. Meglio dell'azzurra la favorita e campionessa australiana Keeney, medaglia d'oro conquistata sulla cinese Li, seconda e d'argento. Chiara Pellacani è la terza tuffatrice italiana a conquistare almeno un alloro mondiale dopo Tania Cagnotto e Francesca Dallapè.

La finale da 1 metro a Singapore: Pellacani a sorpresa sul podio mondiale

Sembrava una missione impossibile per Chiara Pelacani "schiacciata" sulla carta dalla campionessa in carica, l'irraggiungibile australiana Keeney e le due cinesi, Li e Chen. Ma dopo cinque tuffi, in una costanza decisiva, Pellacani ha saputo reggere la pressione e approfittare degli errori altrui. Sempre tra le migliori, dalla prima prova fino all'ultimo decisivo tuffo, l'azzurra ha allontanato la "minaccia" Chen, crollata a metà finale. A contenderle la medaglia l'americana Hernandez che ha pagato negli ultimi due tuffi in un testa a testa che ha distanziato di soli 35 centesimi le due tuffatrici per la medaglia di bronzo.

Pellacani straordinaria: dopo Cagnotto e Dallapè medaglia mondiale nel singolo

Tania Cagnotto aveva conquistato l'ultima medaglia iridata per l'Italia dei tuffi con l'oro nel trampolino da 1 metro ai Mondiali di Kazan 2015. Anche Francesca Dallapé, in coppia con Tania Cagnotto, ha vinto l'argento nel trampolino sincro 3 metri ai Mondiali di Roma 2009 e Barcellona 2013. Poi, Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno conquistato il bronzo nel trampolino sincro 3 metri ai Mondiali di Fukuoka 2023. Infine, il bronzo da 1 metro a Singapore