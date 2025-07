Mondiali di nuoto, le finali di oggi: Italia per il primo oro nel medagliere con la staffetta 4X100 mista

Mondiali di nuoto 2025 a Singapore, il programma di oggi 30 luglio e tutti gli italiana in gara. Prima delle sfide in piscina alle 11 c'è la finale dei tuffi con Pellacani e Santoro nel Trampolino 3 metri sincro misto. Nelle finali in vasca si assegnano cinque titoli iridati, gli azzurri provano a conquistare la medaglia d'oro finora solo sfiorata nelle gare che partono dalle ore 13, visibili in diretta tv, in chiaro e gratis sui canali della Rai (Rai Sport HD dalle 13.00 alle 13.30, su Rai 2 dalle 13.30) oppure sui canali di Sky (Sky Sport 1, Sky Sport Arena e Sky Sport mix) ma solo per abbonati. Dopo gli argenti di Simona Quadarella e Thomas Ceccon di ieri, le speranza di salire sul gradino più alto del podio sono affidate ad Alberto Razzetti e a Federico Burdisso nei 200 farfalla maschili, nei 50 rana a Simone Cerasuolo. Poi toccherà alla staffetta mista mixed 4×100, che ha fatto registrare un ottimo tempo in semifinale. Attenzione fissata anche sulle semifinali con Manuel Frigo nel 100 stile libero e lo stesso Razzetti nei 200 misti. Nel medagliere l'Italia è attualmente 14ª con 15 medaglie, di cui 11 argenti e 4 bronzi.