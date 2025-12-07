Sara Curtis devastante: medaglia d’oro agli Europei in vasca corta e record del mondo nei 50 dorso

La giovanissima e già formidabile nuotatrice ha vinto la medaglia d’oro nei 50 dorso degli Europei in vasca corta. Per Sara Curtis è la prima medaglia d’oro pesante della carriera. Poi è tornata in acqua ed ha vinto l’argento nei 50 stile.

Sara Curtis straordinaria. La giovanissima e fenomenale nuotatrice italiana ha vinto la medaglia d'oro nei 50 dorso negli Europei in vasca corta. L'azzurra non ha vinto solo la gara ma ha anche siglato il nuovo record europeo nuotando in 25"46. Un successo eccezionale considerando anche il campo di partecipazione che era tutt'altro che banale. Curtis dopo la premiazione dei 50 rana è tornata in vasca ed ha vinto anche la medaglia d'argento nei 50 stile. Pazzesco. Beffata Silvia Di Pietro, che ha chiuso al quarto posto. Cerasuolo invece si è aggiudicato la medaglia d'oro nei 50 rana.

Medaglia d'oro nei 50 dorso per Sara Curtis

Curtis sta crescendo in modo impressionante. Una gara perfetta, impeccabile, che suggella e sancisce il suo ingresso ufficiale nel gotha del nuoto di oggi. Non era facile, perché era attesa tra le protagoniste e non ha sentito la pressione cogliendo un successo memorabile nei 50 dorso chiusi con un fantastico 25"49. Sul podio la francese Pigree e l'olandese De Waard.

Curtis torna in vasca e vince pure la medaglia d'argento nei 50 stile

Dopo essere stata premiata con la medaglia d'oro per i 50 dorso, l'azzurra è tornata in vasca e si è presa la medaglia d'argento nei 50 stile. Un'altra medaglia pesante. Quarta ed è un peccato un'eccellente Silvia Di Pietro, che ha recuperato in modo pericoloso nella parte finale, ma non è bastato. Oro per la polacca Wasick.

Sara Curtis seconda nei 50 stile, quarta Silvia Di Pietro. Oro per la polacca Wasick.

Il record italiano dei 100 metri tolto a Federica Pellegrini

Le medaglie d'oro per questi Europei in vasca corta che si disputano in Polonia sono ben tre per Sara Curtis, ma gli altri li ha vinti nella staffetta. In più due argenti e un bronzo. Per questo motivo quest'oro ha un sapore molto diverso. Quest'oro è tutto suo e si aggiunge al record italiano dei 100 metri, tolto a Federica Pellegrini.

Oro per Simone Cerasuolo nei 50 rana, bronzo per Martinenghi

L'Italia ha vinto anche la medaglia d'oro in questa domenica di gare anche con Cerasuolo che si è imposto nei 50 rana maschili. Il campione del mondo si è preso anche il titolo in vasca corta vincendo una gara equilibratissima, chiusa con 25"67. Medaglia d'argento di Sakci (cha ha chiuso in 25"85). Bronzo per Martinenghi.