Sara Curtis nella storia: record italiano e primo podio azzurro nei 100 stile agli Europei in corta

Sara Curtis conquista un bronzo leggendario e migliora ancora il primato nazionale nei 100 stile. Steenbergen firma il record europeo, Gastaldello è seconda: finale di altissimo livello tecnico.

Sara Curtis continua a riscrivere la storia del nuoto italiano. Dopo l’oro con record del mondo nella 4×50 stile libero mista, l’argento e il primato nazionale nella 4×50 stile libero femminile, e il nuovo record italiano nei 100 stile libero, la giovane azzurra firma un’altra impresa: per la prima volta l’Italia sale sul podio dei 100 stile libero femminili in un Europeo in vasca corta. E lo fa grazie a lei, che migliora ancora il proprio limite.

Questo il podio:

Marrit Steenbergen (NED) – 50.42 Record Europeo Beryl Gastaldello (FRA) – 50.60 Sara Curtis (ITA) – 51.26 Record Italiano

Sara Curtis bronzo agli Europei e record italiano nei 100 stile libero in vasca corta

La finale è stata una gara rapidissima e di altissimo livello. Steenbergen ha imposto il ritmo sin dai primi 25 metri, chiusi in 11.69, costruendo un vantaggio che nessuna è riuscita a intaccare. Il suo 50.42 vale sia il nuovo record europeo sia quello dei Campionati, cancellando i precedenti primati di Sarah Sjöström (2017) e Ranomi Kromowidjojo.

Dietro di lei, Gastaldello conferma la propria solidità con un 50.60 molto competitivo. Curtis completa un podio prestigioso grazie a un eccezionale 51.26, tempo che migliora il record italiano stabilito soltanto il giorno precedente.

L’atleta azzurra parte forte in 11.60, resta perfettamente nel treno di testa e chiude con un’ottima progressione, dimostrando una maturità agonistica sempre più evidente e una crescita che la proietta stabilmente tra le protagoniste internazionali della specialità.

La gioia di Sara Curtis: "Sono contentissima"

Queste le parole di Sara Curtis alla Rai: "Sono contentissima, perché sono raffreddata da qualche giorno e il programma di questi europei non è ottimale per me. Non posso che essere felice per la mia prima medaglia individuale internazionale. Sono stanchissima ma orgogliosa di quello che sto facendo".