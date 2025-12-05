Sara Curtis sbriciola il record italiano di Federica Pellegrini nei 100 stile libero: “Lo volevo”

Nessuna medaglia, al momento perché era solo una semifinale ma Sara Curtis ha dominato i 100 stile libero chiudendoli con il nuovo primato italiano di 51″29. Spazzato via il record della Divina, Federica Pellegrini che nel 2019 chiuse in 52″10: “Ora testa alla finale. Io ci sono”

Ancora una gioia agli Europei di nuoto in vasca corta per l'Italia che si gode una sublime Sara Curtis nella semifinale dei 100 stile libero dove sbaraglia la concorrenza ma soprattutto si prende una vittoria epocale: sbriciolato il primato nazionale sulla distanza della Divina, Federica Pellegrini, con un tempo da favola e un cronometro fermo sotto il muro dei 52 secondi. Enorme la soddisfazione, in attesa di replicarsi nella finale che sarà di scena sabato 6 dicembre: "Lo volevo, mi ero prefissata di andare sotto i 52".

La vittoria straordinaria di Sara Curtis nei 100sl: record della Divina spazzato via

La soddisfazione è grande, forse ancora con quanto successo da metabolizzare per bene. Fatto sta che Sara Curtis non ha fallito l'appuntamento con la storia perché quanto fatto nella vasca polacca venerdì pomeriggio è stato a dir poco fantastico: 51″29 il tempo fossilizzato sul cronometro che vale il migliore di ogni tempo per i colori azzurri nella specialità che è sempre stata dominio incontrastato di Federica Pellegrini. Proprio la Divina nel 2019 era riuscita a ottenere il primato in 52″10 che da oggi è un semplice secondo tempo, con Curtis che ha ottenuto anche il merito di superare la soglia dei 52 secondi.

Sara Curtis e il record: "Volevo abbattere il muro del 52 con tutta me stessa. Ora testa alla finale"

La soddisfazione è tantissima, così come la fatica a tal punto che Sara Curtis si è dovuta sedere a bordo vasca per recuperare le forze e raccontare la sua gioia: "Lo volevo con tutta me stessa" ha poi spiegato ai microfoni Rai. "Andare sotto il 52, volevo buttare giù tra oggi e domani questa soglia e ce l'ho fatta con un ottimo tempo. E domani si nuota ancora per giocarci la finale. sarò in corsia 4, un altro aspetto che rederà il tutto ancora più interessante. Che finale sarà? Sarà una finale che si giocherà negli ultimi 25 metri. Bisognerà arrivare con la testa giusta e la giusta carica. Io ci sono".