Paltrinieri show, argento nella 5 chilometri in acque libere a Singapore: medaglia anche per Taddeucci

Gregorio Paltrinieri fa l’impresa e si prende la medaglia d’argento ai Mondiali di Singapore nella 5 chilometri in acque libere nonostante. Greg ha dovuto gareggiare con una piccola frattura al quarto dito della mano sinistra. Argento nella 5 chilometri anche per Ginevra Taddeucci.

Gregorio Paltrinieri è immenso. Il 30enne campione azzurro vince la medaglia d'argento nella 5 chilometri in acque libere dei Campionati mondiali di Singapore. Un'impresa per Paltrinieri considerando che è stato costretto a gareggiare con una piccola frattura al quarto dito della mano sinistra riportata nelle fasi iniziali della 10 km di due giorni fa conclusa lo stesso con la conquista l'argento. Primo a 2″90 dal tedesco Florian Wellbrock (57'26″40) che per la terza volta consecutiva si conferma campione del mondo della 5 km. La medaglia di bronzo va invece al francese Marc-Antoine Olivier a 4″00. Per Paltrinieri è anche il terzo argento di fila.

Ma l'Italia centra anche un'altra medaglia d'argento, ovvero quella di Ginevra Taddeucci seconda nella 5 chilometri in acque libere del Campionato mondiale di Singapore. Nella baia di Sentosa, l'azzurra, ripete l'impresa della della 10 km di due giorni fa chiudendo seconda dietro all'australiana Moesha Johnson che ha chiuso in 1:02′. Taddeucci ha provato fino all'ultimo l'attacco alla Johnson per prendersi il gradino più alto del podio ma l'argento rappresenta lo stesso una soddisfazione enorme. Gara chiusa così davanti alla giapponese Ichika Kajimoto che si prende il bronzo.

Lo soddisfazione di Paltrinieri sul podio.

Grande soddisfazione per Paltrinieri che al termine della gara, ai microfoni di Rai Sport, ha raccontato la gara: "È stata perfetta anche se potevo pure rientrare per la vittoria finale". L'azzurro ha parlato chiaramente anche delle condizioni del suo dito: "Avevo un taping leggero stamattina però l'ho perso dopo il primo giro ma è stata una gara durissima, più della dieci chilometri, ero stanco, il caldo influisce e il dito fa male ma ero incurante del dolore".

Le parole di Paltrinieri subito dopo la gara vinta in acque libere

Paltrinieri ha sottolineato ancora: "Oggi ho messo del mio perché la ‘cinque' mi viene meglio della dieci – ha detto il nuotatore di Carpi – . Lo scorso anno non l'avrei vinta questa gara, oggi sono riuscito a gestirla bene anche perché è stata più tattica. Le gare in mare in avvicinamento al Mondiale mi hanno dato tanti feedback e ho affinato la mia strategia".