Nel nuoto il primo record italiano dell'anno è di Simona Quadarella. La campionessa mondiale lo ha stabilito nell'appuntamento regionale al centro sportivo Aquaniene: l'azzurra ha migliorato se stessa in vasca corta, fissando il nuovo primato tricolore nella specialità dei 1500 metri stile libero con il tempo di 15'29″74. Il 27 ottobre del 2019 aveva fermato il crono su 15'35″82 sempre nella Capitale.

La stella del nuoto tricolore – già qualificata ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 – ha sconfitto Martina Caramignoli alla quale non è bastato abbassare il proprio tempo da 16'03″2 a 15'36″43 per conquistare il successo. Difficile, praticamente impossibile farlo quando in gara devi misurarti con un'avversaria capace di imprimere strappi nei passaggi decisivi: ai 400 metri in 4'06″45, 8'14″75 all'altezza degli 800 e 12'23″83 ai 1200 a fronte di 4'07″09, 8’17”87, 12'28″97 della reatina.

I successi in carriera di Simona Quadarella

Alle Olimpiadi della prossima estate i riflettori saranno puntati tutti sulla nuotatrice romana. La sua carriera è stata in crescendo, sia sotto il profilo sportivo sia dei trofei ottenuti. Specializzata nello stile libero, nel suo palmares figura anzitutto il bronzo nei 1500 m stile libero ai Campionati mondiali di Budapest (2017). Il 2018 si rivelerà un anno ricco di successi con le medaglie d'oro conquistate nei 400 m, 800 m e 1500 m ai Campionati europei di Glasgow del 2018. Ai Campionati mondiali di Gwangju 2019 la sua stella oscura quelle delle avversarie: Quadarella infila al collo la medaglia d'oro nei 1500 m stile libero (stabilendo inoltre il nuovo record italiano che apparteneva ad Alessia Filippi) e strappa anche l'argento nella gara degli 800 m stile libero.

Che fosse davvero forte lo avevano già mostrato i risultati raccolti dal 2014 in poi: a Dordrecht 2014, durante gli Europei giovanili, s'impose negli 800 m e nei 1500 stile libero; oro ai Campionati mondiali giovanili di Singapore 2015; vittoria e record negli 800 m e dei 1500 m stile libero all'Universiade di Taipei 2017; è stata la prima italiana a salire sul gradino più alto del podio ai Giochi olimpici giovanili estivi di Nanchino 2014, grazie all'ottima performance negli 800 m stile libero.