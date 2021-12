L’Italia vince l’oro anche con la staffetta nei Mondiali di vasca corta, Miressi maestoso La staffetta 4×100 mista composta da Mora, Martinenghi, Rivolta eMiressi ha vinto la medaglia d’oro nei Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi.

A cura di Alessio Morra

L'Italia vince un'altra medaglia d'oro nei Mondiali di vasca corta di Abu Dhabi, l'oro arriva con la staffetta guidata magistralmente da Alessandro Miressi, che sempre oggi ha vinto la medaglia d'oro nei 100 stile. Mora, Martinenghi e Rivolta gli altri componenti della staffetta mista.

La speranza di far crescere il medagliere c'era, ma vincere non è mai scontato e in questa edizione ci sono dei rivali fortissimi per l'Italia, che però nella staffetta mista con un tempo da record (italiano) è riuscita a precedere Stati Uniti e Russia. Il 3'19"76 è stato favoloso. Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Alessandro Miressi sono stati fenomenali, hanno vinto già tutti delle medaglie ad Abu Dhabi, con Miressi che l'oro lo aveva conquistato già nel primo pomeriggio italiano, dominando nei 100 stile.

