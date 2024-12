video suggerito

L’Italia conquista il primo oro ai Mondiali di nuoto, a Budapest la staffetta è magnifica e vincente Magica prestazione della staffetta mista 4×50 che ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali in vasca corta. Campioni del mondo Silvia Di Pietro, Sara Curtis, Alessandro Miressi e Leonardo Deplano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Magica staffetta. L'Italia si aggiudica la medaglia d'oro con la staffetta mista 4×50 nei campionati del mondo in vasca corta che si disputano in Ungheria. Oro per Miressi, Di Pietro, Curtis, che ha corso l'ultima frazione, e Deplano. Secondo posto per il Canada, terzo per la Polonia. Per l'Italia questo è il primo oro della manifestazione.

Oro per l'Italia, sul podio Canada e Polonia

Gli Stati Uniti sono stati clamorosamente eliminati e non sono in finale. Ciò significa che c'è la chance di vincere per l'Italia che scatta in corsia quattro, di fatto quella riservata ai più veloci delle semifinali. L'Italia sin dall'inizio comanda, c'è qualche patema, ma alla fine Sara Curtis tocca prima di tutti: è oro per l'Italia che finora aveva conquistato tre medaglie, ma tutte d'argento. Per Miressi è la seconda medaglia in questa manifestazione. Un bel traguardo per il nuotatore che, come aveva raccontato a Fanpage.it, non aveva grandi ambizioni e si ritrova una seconda medaglia.

Le dichiarazioni dei campioni del mondo

A caldo i campioni del mondo si sono presentati in diretta alla Rai. Ha parlato per prima Silvia Di Pietro, che ha espresso tutta la sua gioia: "Ci siamo divertiti, sapevamo che ci giocavamo qualcosa di grosso, abbiamo tenuto i nervi saldi e ci siamo divertiti molto. Sono felicissima", mentre Miressi ha detto: "Avevo chiesto io di partire lanciato, siamo stati bravi, dovevamo cogliere quest'occasione. E l'abbiamo colta".

Queste le parole di Deplano: "La staffetta è stata veloce, l'occasione l'abbiamo sfruttata visto l'errore degli Stati Uniti e abbiamo messo la mano davanti a tutti". Non si è presentata invece Sara Curtis, che è impegnata in un'altra gara e doveva tornare in vasca.

