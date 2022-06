Italia d’oro anche nella staffetta mista! È record di medaglie ai Mondiali di nuoto Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno conquistato un altro oro per la nostra rappresentativa battendo la squadra statunitense e quella britannica.

A cura di Marco Beltrami

Ancora una volta, Italia d’oro ai Mondiali di nuoto. L’ennesima gioia di un’ultima giornata della rassegna iridata da incorniciare è arrivata nella staffetta 4X100 mista. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno conquistato un altro primato per la nostra rappresentativa togliendosi la soddisfazione di battere la squadra statunitense e quella britannica. E per la nazionale italiana, si tratta del record di medaglie nelle competizioni mondiali, ben 9.

Pochi minuti dopo il trionfo di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero, ecco un'altra gioia immensa per l'Italia sportiva ai Mondiali di nuoto grazie ai quattro moschettieri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi. Loro il record europeo nell'ultima prova maschile nella vasca di Budapest, con il tempo di 3:27.51 per precedere di 28 centesimi gli Stati Uniti e di oltre tre secondi i britannici. Particolarmente emozionante l'ultima frazione con il testa a testa tra Miressi ed Held, che ha visto trionfare il primo in rimonta. Una soddisfazione enorme, che rappresenta una splendida ciliegina sulla torta di una competizione iridata da incorniciare per la nostra rappresentativa. Infatti si tratta della decima medaglia per l'Italia in questi Mondiali, un vero e proprio bottino record per gli atleti azzurri.

Festa grande dopo la vittoria per gli atleti azzurri, che hanno ammesso ai microfoni di Rai Sport, di aver trovato un ulteriore importante stimolo nel successo di pochi minuti prima di Gregorio Paltrinieri. Particolarmente significative le parole di Martinenghi: "Questa è la medaglia più bella perché prima della gara ci siamo detti quanto sarebbe stato bello andare sul podio e cantare l'inno tutti insieme. Questa Italia è fortissima, e siamo tutti così semplici. Vogliamo goderci questa vittoria ora".