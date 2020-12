Benedetta Pilato è risultata positiva al Covid-19. La giovane campionessa di nuoto che negli ultimi Assoluti di Riccione aveva battuto il record dei 50 rana, ha comunicato il suo contagio al Coronavirus tramite un post su Instagram. "Fortunatamente sto bene e sto cercando di riposarmi – ha scritto – Volevo farvi i miei migliori auguri di Buon Natale, sperando che la situazione si sistemi presto!". Ovviamente la positività riscontrata da Benedetta Pilato fa scattare un allarme tra i membri della Federazione Italiana Nuoto. Nei giorni scorsi infatti è risultata positiva al tampone anche Elena Di Liddo che non ha poi potuto gareggiare per il circolo Aniene alla Coppa Brema di Pietralata.

La Di Liddo era infatti spesso in compagnia di Benedetta Pilato a Riccione, con loro anche Silvia Di Pietro e Martina Carraro. Nel frattempo ha riscontrato il virus anche l'allenatore di Benedetta Pilato, Vito D'Onghia. In questo momento, vista la situazione, anche altri atleti hanno optato per mettersi in isolamento. Il Campionato Italiano Open si è concluso lo scorso 19 Dicembre ed ha visto circa 450 atleti provenienti da ogni parte d’Italia, convergere nella piscina di Riccione.

Benedetta Pilato positiva al Covid-19: ora scatta l'allarme focolaio

