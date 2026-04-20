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Mara Flavia Araujo muore durante la prova di nuoto dell’Ironman: la triatleta e influencer aveva 38 anni

La brasiliana Mara Flavia Araujo è morta durante la frazione di nuoto dell’Ironman Texas 2026. La 38enne, atleta esperta e influencer molto seguita sui social, è stata recuperata nel Lake Woodlands dopo la segnalazione della sua scomparsa in acqua.
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A cura di Michele Mazzeo
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Il mondo del triathlon è sotto shock per la morte di Mara Flavia Araujo, la triatleta e influencer brasiliana deceduta a 38 anni durante la prova di nuoto del Memorial Hermann Ironman Texas 2026, disputato a The Woodlands, vicino Houston. La donna stava prendendo parte alla prima frazione della gara, quella in acqua nel Lake Woodlands, quando è scomparsa lungo il percorso.

L'allarme è scattato poco dopo la partenza della frazione di nuoto, prevista intorno alle 6:30 del mattino ora locale. I soccorritori sono stati avvisati della presenza di una nuotatrice dispersa e hanno avviato le ricerche nel lago. Secondo le ricostruzioni emerse, il corpo di Mara Flavia Araujo è stato individuato e recuperato alcune ore dopo. La morte è stata poi confermata sul posto, mentre le autorità locali hanno avviato gli accertamenti del caso.

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A dare conferma ufficiale del decesso è stata anche l'organizzazione della gara con una breve nota: "Siamo profondamente rattristati nel confermare la morte di un partecipante durante la frazione di nuoto dell'Ironman Texas di oggi". Gli organizzatori hanno poi espresso vicinanza alla famiglia e ringraziato i soccorritori intervenuti in emergenza.

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Sui social Mara Flavia Araujo era molto conosciuta: il suo profilo Instagram contava oltre 60 mila follower e raccontava da tempo allenamenti, gare e momenti della sua vita professionale, divisa tra sport, comunicazione e attività da DJ. Secondo quanto emerso dai media brasiliani, viveva a San Paolo, praticava il triathlon da anni e aveva preso parte a diverse gare Ironman. Poco prima della competizione aveva pubblicato un ultimo messaggio: "Un altro giorno di lavoro".

L'Ironman è una delle prove più dure del triathlon: prevede 3,8 km di nuoto, 180 km in bici e infine 42,2 km di corsa, cioè la distanza della maratona. Il triathlon, invece, è la disciplina che unisce in sequenza nuoto, ciclismo e corsa. Nel caso di Mara Flavia Araujo, resta ancora da chiarire che cosa sia accaduto in acqua: la causa del decesso non è stata resa nota e anche le ipotesi circolate nelle ultime ore, compresa quella di un possibile malessere nei giorni precedenti alla partenza, non hanno finora trovato conferme ufficiali da parte delle autorità.

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