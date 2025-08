Federica Pellegrini non ne può più delle domande su Ceccon: liquida la questione con due sole parole

In questi giorni Thomas Ceccon è impegnato a Singapore nei Mondiali di nuoto con alterne fortune. Il campione olimpico di Parigi finora si è portato a casa tre medaglie: argento nella staffetta 4×100 stile libero, bronzo nei 50 delfino (col nuovo record italiano) e per ultimo argento nei 100 dorso, dove probabilmente le aspettative erano più alte, come da lui stesso ammesso alla vigilia quando aveva detto di essere lì solo per vincere, spiegando che era in grandissima forma. L'eliminazione in batteria nei 200 dorso è stata una delusione ancora più forte, soprattutto per il modo di estrema sufficienza con cui è avvenuta. A 24 anni Ceccon è peraltro già adesso nella storia dello sport italiano, non saranno questi Mondiali a cambiare le cose, e fa strano che non si riescano a ricomporre i rapporti – tutt'altro che di stima reciproca – con un altro monumento del nuoto e dello sport azzurro come Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini su Thomas Ceccon: "No comment"

Interpellata sulla questione da ‘La Stampa', la 36enne campionessa veneta – ritiratasi nel novembre del 2021 – ha risposto alla domanda se i malintesi fossero stati chiariti con due sole parole: "No comment". Inutile insistere, la volontà della Pellegrini è di non riaprire la vicenda o comunque di non fare lei il primo passo: "Mi gioco un bellissimo no comment".

Oggi Federica Pellegrini è membro del Comitato Olimpico Internazionale come rappresentante degli atleti

Cosa è successo tra Ceccon e Pellegrini: l'origine della faida tra i due campioni dello sport italiano

Tutto era iniziato nel settembre dello scorso anno, quando Ceccon in un'intervista aveva spiegato cosa significasse per lui allenarsi nella stessa piscina di Verona in cui nuotava tutti i giorni anche la Pellegrini prima che si ritirasse. Parole inattese e davvero aspre: "Non rappresenta niente – aveva risposto il campione di Thiene, che non è molto distante da Mirano, dove è nata Federica – Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L'ho vista allenarsi tantissimo e l'ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no".

La Pellegrini aveva risposto poche ore dopo per interposta persona, tramite il marito ed ex allenatore Matteo Giunta, che aveva pubblicato una storia durissima su Instagram in cui diceva: "Il rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita. Se non ce l'hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero".

La storia su Instagram del marito di Federica Pellegrini lo scorso settembre

Poi Federica aveva replicato tirando in ballo il patriarcato ancora imperante a suo dire nella nostra società: "Sono stupita e un po' mi fa sorridere. Non è il primo collega maschio che tenta di sminuirmi". Quanto all'accusa di aver ignorato Ceccon, la ‘Divina' aveva aggiunto: "Gli ho scritto dopo il record del mondo, c'è un video a Parigi in cui ci abbracciamo. Nella mia ultima stagione abbiamo nuotato le staffette insieme. Che dire? Davanti al nome Federica Pellegrini a qualcuno viene voglia di tirare batoste…".

In un'intervista a ‘Le Iene' dello scorso maggio, la Pellegrini è infine tornata sul rapporto con Ceccon: "Non siamo mai stati super amici, ma ci siamo sempre rispettati. Non ci siamo capiti? Forse è lui che non ha capito. Io sono cresciuta con una forma di rispetto diversa per chi mi ha preceduto".

Thomas Ceccon e Federica Pellegrini non riescono a chiarirsi

Ora arriva un "no comment" sulla vicenda e un chiarimento su come interpretare le parole di Federica Pellegrini a prescindere da Thomas Ceccon: "Dico quello che penso indipendentemente da dove tira la tendenza. Con l'odio social, le persone note sono costrette al politicamente corretto, io preferisco dare la mia reale opinione a prescindere da dove gira il vento. Mi amano, mi odiano… comunque tutti mi riconoscono la sincerità".