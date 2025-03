video suggerito

Federica Pellegrini e la relazione segreta con Matteo Giunta: “Chiuso nel bagagliaio, due anni così” Federica Pellegrini ha svelato come riusciva a tenere nascosta la relazione col suo allenatore Matteo Giunta, poi diventato suo marito: lo chiudeva nel bagagliaio della macchina con cui arrivavano alla piscina degli allenamenti. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

A tre anni e mezzo dal suo ritiro dal nuoto agonistico, Federica Pellegrini resta la ‘Divina' dello sport azzurro declinato al femminile, per vittorie, carisma e longevità della carriera. Oggi, a 36 anni compiuti lo scorso agosto, la campionessa veneta è piena di impegni, tra libri, apparizioni pubbliche e televisive, la sua attività di membro del CIO in rappresentanza degli atleti, il che significa che siede anche nella giunta CONI del suo grande amico Malagò. Federica d'altro canto è realizzata anche nella sfera privata, col matrimonio col suo ex allenatore Matteo Giunta, con cui ha avuto la piccola Matilde nel gennaio del 2024. Una relazione, quella col suo coach, che i due all'inizio hanno tenuto segreta, dovendo ricorrere anche e espedienti non facili da mettere in atto: tenere Matteo acquattato nel bagagliaio della macchina è andato avanti per un bel po'.

La relazione segreta tra Pellegrini e Giunta per due anni: lui chiuso nel bagagliaio

"È stata tenuta nascosta per due anni, eravamo molto bravi – racconta la nuotatrice di Mirano al podcast della Gazzetta dello Sport – Ancora non vivevamo sotto lo stesso tetto, quindi questo rendeva le cose un po' più semplici, e quando volevamo stare comunque insieme e vivere insieme, arrivavamo in piscina con due macchine separate, in due momenti diversi, oppure con la stessa macchina e lui nel bagagliaio".

Federica Pellegrini e il suo ex allenatore Matteo Giunta: si sono sposati nel 2022

Il problema non era solo il viaggio da casa alla piscina di allenamento, ma anche dove e come far uscire Matteo dal bagagliaio, visti i tanti occhi indiscreti che osservavano l'arrivo di Federica in macchina: "Sì, anche perché devo dire che quando nuotavo c'erano tanti paparazzi che giravano intorno alla piscina di Verona – perché poi è una piscina bellissima d'estate, completamente aperta, in mezzo al verde, e questo attirava molto – quindi non sapevo mai dove lasciarlo, dove aprirgli il bagagliaio".

"Lui se l'è tirata tantissimo, alla grande"

"Alla fine era tutto molto in controllo – continua la Pellegrini – perché riuscivamo a essere proprio allenatore-atleta pubblicamente. Lui ci ha messo tanto a concedersi? Se l'è tirata tantissimo! Se l'è tirata alla grande! No, vabbè, adesso, a parte gli scherzi, Matteo è una persona serissima, ribadisco forse troppo, e quindi in quel momento per lui è stato un po' capire se potesse mai rovinare qualcosa del nostro rapporto atleta-allenatore o no. Quindi, quando lui ha capito che non avrebbe rovinato niente, anzi, sarebbe stato un plus, perché era subentrato già un certo tipo di sentimento, ha smesso di tirarsela". Una unione solida e felice: i due si sono sposati a Venezia nell'agosto del 2022, poi dopo un anno e mezzo è arrivata Matilde.