Elena Bertocchi medaglia d’oro nei tuffi agli Europei! Dominio Italia, ci sono anche due bronzi Altra splendida giornata per i colori azzurri agli Europei di Roma: Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno vinto rispettivamente l’oro e il bronzo nei tuffi dal trampolino di un metro. In precedenza Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu avevano centrato il bronzo nel sincro misto dalla piattaforma 10 metri.

A cura di Paolo Fiorenza

L'Italia continua a dominare ai campionati Europei in corso nelle piscine romane: dopo le medaglie arrivate a profusione nel nuoto in corsia e nell'artistico, i successi fioccano ora anche nei tuffi. Oggi sono arrivate ben 3 medaglie per i colori azzurri. In mattinata erano stati Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu a centrare uno splendido bronzo nel sincro misto dalla piattaforma 10 metri, poi è arrivata l'apoteosi con la medaglia d'oro di Elena Bertocchi e quella di bronzo di Chiara Pellacani nel trampolino di un metro. Con l'oro portato a casa dall'Italia ieri nel Team Event, sono già 4 le medaglie arrivate dai tuffi in due giorni: due ori e due bronzi.

Fino all'ultima rotazione del trampolino femminile da un metro le due campionesse italiane erano prima e seconda, poi tra loro si è inserita la svedese Emma Gullstrand, che si è presa l'argento con un ottimo ultimo tuffo. La 27enne Bertocchi, già plurimedagliata agli Europei e bronzo mondiale a Budapest nel 2017, ha trionfato con un punteggio totale di 264.25, davanti alla svedese Gullstrand (259.65) e all'altra azzurra Chiara Pellacani, il cui ultimo tuffo non impeccabile le è costata il punteggio finale di 259.05, 60 decimi di punto dietro l'argento della svedese. La giovane romana, 20 anni a settembre, che vanta anch'essa già ori continentali, avrà modo di rifarsi in un futuro che per lei si annuncia luminoso.

Chiara Pellacani ha centrato il bronzo dal trampolino da un metro

In precedenza la mattinata si era aperta ancora con una gioia azzurra: Sarah Jodoin Di Maria, Eduard Timbretti Gugiu avevano vinto la medaglia di bronzo nel sincro misto dalla piattaforma 10 metri. La coppia azzurra, che ieri faceva parte del quartetto che si è aggiudicato l'oro nel Team Event assieme a Chiara Pellacani e Andreas Sargent Larsen, oggi ha chiuso terza alle spalle di Gran Bretagna e Ucraina, riuscendo a lasciarsi dietro la Germania.