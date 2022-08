Chiara Pellacani è la nuova campionessa d’Europa nei tuffi dal trampolino 3m: è il quarto oro a Roma Chiara Pellacani è la nuova campionessa d’Europa nei tuffi dal trampolino 3m: è il suo quarto oro a Roma. Elisa Pizzini non riesce ad avvicinare la zona medaglie.

A cura di Vito Lamorte

Chiara Pellacani è la nuova campionessa d'Europa nei tuffi dal trampolino 3m. Si tratta della quarta medaglia d'oro, la quinta in cinque giorni di gara, agli Europei di Roma per la 19enne romana; che è la prima italiana a vincere un oro dai 3 metri dopo Tania Cagnotto. Alle spalle dell'azzurra si sono piazzate la svizzera Michelle Heimberg (301.80) per l'argento e la britannica Yasmin Harper (296.20) per il bronzo. Applausi a scena aperta allo stadio del nuoto di Roma per la tuffatrice nata e cresciuta nella Capitale.

Quarta dopo il primo tuffo, la Pellacani si è presa la seconda posizione dopo il secondo ed è passata in testa al terzo esercizio sulla svizzera Michelle Heimberg che ha tenuto a distanza di 11 punti. Perfetta nella quarta esecuzione, con l’azzurra che ha raggiunto quota 318.75 e ha inflitto un distacco di 17 punti alla seconda. Non positiva la prestazione di Elisa Pizzini, che conclude lontana dalle medaglie e ha chiuso al decimo posto.

Si tratta della 56esima medaglia per l'Italia in questi Europei di Roma. Come già anticipato, era dal 2016 che l'Italia non vinceva un Europeo dai 3 metri e a trionfare era stata quell'atleta fenomenale di Tania Cagnotto.

La 19enne azzurra festeggia il primo titolo europeo individuale in carriera davanti al pubblico di casa.

L'azzurra si è espressa così ai microfoni di Sky: "Questo oro per me vale tantissimo, sono davvero felice. Vincere a Roma è bellissimo. Sono salita sul trampolino con la voglia di vincere. Ho lavorato tanto su questa gara, insieme a Tommaso (l'allenatore Marconi, ndr) ci abbiamo creduto molto e ci siamo riusciti".

Per la Pellacani si tratta della quinta medaglia in questa edizione degli Europei, la seconda d’oro dopo quella vinta nel team event, ma senza dubbio la più importante anche in prospettiva Giochi Olimpici di Parigi 2024: "Come riesco a recuperare le energie in così poco tempo? La voglia di vincere c'è sempre, quella aiuta tanto. E poi ero molto emozionata e con tanta adrenalina la stanchezza non si è fatta sentire".