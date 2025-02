video suggerito

Antony James il "mostro olimpico" condannato a 21 anni: "Manipolava e controllava le sue vittime" Antony James, ex campione inglese di nuoto, è stato condannato in via definitiva a 21 anni di carcere, accusato di aver abusato "per i propri bisogni sessuali perversi" diverse ragazze minorenni tra il 2021 e il 2022.

A cura di Alessio Pediglieri

Si è conclusa con una sentenza definitiva di colpevolezza la lunga odissea processuale nei confronti di Antony James, ex campione olimpico di nuoto, con la condanna a 21 anni di carcere e l'iscrizione a vita nel registro condannati per reati sessuali. L'ex atleta inglese nel settembre 2024 era finito a processo per ben 16 reati sessuali, i più nei confronti di atlete minorenni. Ha sempre respinto ogni accusa, ribadendo che tutto benne compiuto consensualmente e mentendo sulla reale età delle sue vittime.

"Bisogni sessuali perversi": l'ex nuotatore Antony James condannato a 21 anni di carcere

L'ex nuotatore Antony James è stato condannato a 21 anni di carcere, colpevole per aver violentato due ragazze sedicenni e aver costretto un'altra studentessa ad avere rapporti sessuali con altri uomini. Il tutto riuscendo a manipolare le menti dei minori coinvolti, per soddisfare i suoi "bisogni sessuali perversi", come si legge nelle motivazioni della sentenza. Nel settembre 2024, James era stato processato per un totale di 16 reati sessuali, tra cui il presunto stupro di due ragazze adolescenti tra il 2021 e il 2022 e lo scorso 16 ottobre era stato dichiarato colpevole di aver violentato entrambe le ragazze, nonché di aver sollecitato foto e altro materiale sessualmente esplicito da una delle due vittime, quando aveva anche lei meno di 16 anni.

Antony James (a sinistra) ai Giochi del Commonwealth dove vinse l'argento nei 100 farfalla

Antony James "ha manipolato e controllato le vittime adolescenti per i suoi desideri sessuali"

Il procuratore Gemma Kneebone ha affermato come Antony James manipolasse e riuscisse a controllare "le sue vittime adolescenti per soddisfare i propri desideri sessuali. Ha affermato che queste giovani vittime avevano più di 16 anni all'epoca, ma questa era una bugia che è crollata sotto il controinterrogatorio". Dunque, nessuno scampo per l'ex nuotatore: "James era perfettamente consapevole della giovane età di queste vittime e si è messo a sfruttare la situazione in un modo davvero atroce" ha commentato ancora il procuratore dopo la sentenza di colpevolezza. "Questa sentenza non sarebbe stata possibile senza le prove fornite con tanto coraggio dalle giovani ragazze coinvolte".

Durante il processo James ha negato ogni accusa, vantandosi di quanto fatto: "Tutto consensuale"

Dal canto suo, James ha sempre negato ogni accusa di violenza e abuso: l'ex campione di nuoto si è difeso sostenendo che i suoi contatti sessuali con le minorenni erano del tutto consensuali e, nella sua dichiarazione alla giuria, si è anche vantato dei "rapporti a tre" da lui avuti con le allora ragazzine coinvolte. Molte delle quali, a distanza di anni, ancora profondamente turbate dalla vicenda: "La persona che avrei dovuto essere mi è stata portata via. Mi sono sempre chiesta che tipo di ragazza sarei stata se non mi avessero fatto questo" ha rilasciato durante il processo una delle vittime. "Mi sono sentita vulnerabile, debole e oppressa…"

Chi è Antony James, "il mostro olimpico" finito in carcere per violenze su minori

Antony John James, oggi 36enne, è un ex nuotatore inglese che ha rappresentato la Gran Bretagna alle Olimpiadi, ai Campionati mondiali di nuoto e ai Campionati europei. La sua più importante vittoria in carriera è stata ai Giochi del Commonwealth dove ha vinto l'argento nel 2010 a Delhi nei 100 metri farfalla, rappresentando l'Inghilterra. Ha partecipato in seguito anche alle Olimpiadi estive del 2012 a Londra, nei 100 metri farfalla maschili, sua ultima apparizione agonistica prima del ritiro.