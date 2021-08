Yamaha decide sul licenziamento di Vinales, ma Valentino Rossi resta in Petronas per Silverstone Oggi i vertici giapponesi della Yamaha decidono il futuro di Maverick Vinales dopo la sospensione per motivi disciplinari comminata dal team. Tre le possibili opzioni: reintegro, proroga della sospensione e licenziamento. In ogni caso difficilmente sarà in gara a Silverstone dove però non sarà eventualmente sostituito da Valentino Rossi ma dal collaudatore della casa di Iwata Cal Crutchlow con uno tra Binder e Dixon promossi occasionalmente da Petronas al fianco del Dottore.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi la Yamaha comunicherà la propria decisione in merito alla sospensione per motivi disciplinari di Maverick Vinales: reintegro immediato, proroga della sospensione e licenziamento le tre opzioni possibili. Le sorti del 26enne di Figueres saranno decise in un vertice che andrà in scena in Giappone presieduto da Yoshihiro Hidaka, numero uno di Yamaha Motor Co., e dal responsabile del motorsport e direttore esecutivo della Casa di Iwata Toyori Nishida.

Nel summit nipponico si valuterà dunque il comportamento pericoloso e scorretto di Vinales nel GP di Stiria se la sospensione comminata in autonomia allo spagnolo dal team principal Massimo Meregalli, dall'ad del team Lin Jarvis e dal capoprogetto Takahiro Sumi alla vigilia del GP d'Austria possa considerarsi conclusa o se debba continuare anche per le prossime gare del Mondiale della MotoGP 2021. O addirittura avviare le pratiche per il licenziamento del pilota che, in ogni caso, al termine della stagione lascerà la Yamaha per passare all'Aprilia nel 2022.

Nonostante le sincere scuse in diretta TV del pilota spagnolo, appare davvero difficile che la casa di Iwata propenda per il reintegro immediato: Maverick Vinales dunque dovrebbe quasi certamente far da spettatore anche nel prossimo GP della Gran Bretagna in programma a Silverstone nel week end del 29 agosto. A differenza di quanto avvenuto al Red Bull Ring, questa volta Yamaha quasi certamente sostituirà lo spagnolo.

Al fianco del leader del Mondiale Fabio Quartararo però non ci sarà Valentino Rossi (che in caso di licenziamento di Vinales potrebbe tornare nel team ufficiale per chiudere la sua ultima stagione in MotoGP prima del ritiro). Il 42enne di Tavullia, che ha appena annunciato che presto diventerà papà di una bambina, difatti a Silverstone correrà con il Team Petronas, mentre a cambiare (per la quarta volta quest'anno) dovrebbe essere il suo compagno di squadra. Il collaudatore Cal Crutchlow, dopo aver sostituito l'infortunato Franco Morbidelli in Austria, nel GP della Gran Bretagna infatti dovrebbe prendere il posto di Vinales nella squadra ufficiale. In Petronas invece, insieme al Dottore, ci sarebbe spazio per uno tra Darryn Binder e Jake Dixon, attualmente rispettivamente in Moto3 e Moto2 con i colori del team malese e in lizza tra loro per un posto nel SRT per la MotoGP 2022.