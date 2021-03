La Williams venerdì 5 marzo presenterà la propria vettura di Formula 1 per il Mondiale 2021 utilizzando un'app di realtà aumentata creata ad hoc che consentirà ai fan di proiettare nelle proprie case un modello 3D a grandezza naturale della nuova FW43B. Prima assoluta dunque per la monoposto con cui il britannico George Russell e il canadese Nicholas Latifi correranno la prossima stagione: come annunciato agli inizi di febbraio, la vettura già scesa in pista a Silverstone per lo shakedown sarà presentata il 5 marzo, ma la scuderia britannica ha voluto trovare un modo per rendere ancora più partecipi i tifosi e gli appassionati della squadra che il nuovo proprietario, il fondo Dorilton Capital, ha rilevato lo scorso anno dalla famiglia Williams.

Chiunque scarichi l'app "Williams Racing AR Launch 2021" infatti alle ore 14:00 (ora del Regno Unito) di venerdì riceverà una notifica push sul proprio device, a quel punto l'auto e la sua nuova livrea potranno essere visualizzate e quindi proiettate nella propria abitazione o comunque ovunque lo si desideri.

Al momento l'applicazione è disponibile solo nell'Apple Store, ma a stretto giro di posta sarà possibile scaricarla anche per gli utenti Androd: "L'app ‘Williams Racing AR Launch 2021' è ora disponibile per il download nell'Apple Store e sarà disponibile a breve per Android", ha scritto infatti la scuderia britannica in una nota diramata sui propri canali social ufficiali. In seguito al lancio della nuova monoposto attraverso la realtà aumentata vi sarà poi una conferenza stampa con i piloti Williams George Russell e Nicholas Latifi, il team principal Simon Roberts e il CEO Jost Capito.