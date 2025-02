Vince una Ferrari 488 spendendo 24 centesimi, ma accetta la controfferta: ha un sogno da realizzare

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Partecipare ad una riffa e ritrovarsi improvvisamente con una Ferrari è il colpo di fortuna che tutti gli appassionati di auto sognano di avere nella propria vita. Un sogno che per un tassista di Guernsey, isola della Manica che di fatto appartiene alla Gran Bretagna, è appena divenuto realtà.

Gatis Ruiga infatti ha vinto una splendida Ferrari 488 grazie a un biglietto per un concorso online che aveva acquistato per soli 19 pence, vale a dire 24 centesimi di euro. L'uomo ha partecipato per divertimento e perché il ticket per tentare la fortuna e assicurasi un'auto che appena uscita dalla fabbrica di Maranello aveva un prezzo di 300mila euro (quella messa in palio era usata e aveva un valore di circa 175mila euro) era incredibilmente economico.

Come la maggior parte delle persone che partecipano a questo tipo di concorsi a premio, era pienamente consapevole che le sue possibilità di vittoria erano prossime allo zero, quindi non si aspettava di vincere. Ed è per questo che, nel momento in cui ha scoperto di essere il fortunato vincitore, non riusciva a crederci.

Quando finalmente ha realizzato che fosse tutto vero, l'emozione lo ha impietrito: "Non ho parole. Il mio cervello ha smesso di funzionare" le uniche frasi che è riuscito a pronunciare trovandosi davanti al bolide della casa di Maranello dotato di motore V8 biturbo da 3.9 litri capace di sprigionare una potenza di 670 CV che gli permette di raggiungere una velocità massima di 330 km/h.

Dopo una lunga riflessione, nonostante fosse molto tentato dal diventare proprietario una supercar della casa del Cavallino Rampante, Gatis Ruiga ha deciso di rinunciare all'auto vinta in cambio di una somma di denaro di poco inferiore al valore attuale di quella Ferrari 488. L'uomo infatti aveva un sogno più grande da realizzare: userà i soldi vinti per avviare la sua compagnia di taxi ed estinguere il mutuo fatto per acquistare la sua casa.