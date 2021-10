Vinales torna in MotoGP a Misano dopo la morte del cugino: “Il momento più difficile della mia vita” Dopo l’assenza ad Austin a causa della tragica morte del giovanissimo cugino Dean Berta in seguito ad un’incidente in pista, il pilota dell’Aprilia Maverick Vinales a Misano tornerà a correre in MotoGP. Lo spagnolo, per la prima volta dalla tragedia familiare, ha parlato di come ha vissuto quello che lui stesso ha definito “il momento più difficile della sua vita”.

A cura di Michele Mazzeo

Nel GP dell'Emilia Romagna della MotoGP ci sarà il ritorno in pista di Maverick Vinales che aveva saltato l'ultimo round di Austin perché troppo scosso dalla tragica morte del giovanissimo cugino Dean Berta in seguito ad un terribile incidente in pista durante la gara di SuperSport 300 della Superbike a Jerez. Il 26enne di Figueres, a distanza di un mese dal grave lutto che ha sconvolto lui e la sua famiglia, nel week end di Misano tornerà quindi in sella all'Aprilia per riprendere quel percorso di ambientamento in vista del 2022 intrapreso due mesi fa con il suo approdo anticipato nella squadra della Casa di Noale dopo la burrascosa separazione a stagione in corso con la Yamaha.

E proprio alla vigilia del week end di gara di Misano, per la prima volta, Maverick Vinales è tornato a parlare della tragedia che lo ha colpito personalmente spiegando come ha vissuto questo periodo: "Vivo una situazione strana – ha detto infatti lo spagnolo in un'intervista rilasciata a Marca –. Da un lato, sono il più felice del mondo perché sono stato con mia figlia Nina e mia moglie Raquel; dall'altro però ho vissuto il momento più difficile della mia vita – ha quindi proseguito –. Mentalmente non dovevo correre ad Austin. Pensavo troppo, dovevo ancora metabolizzare tutto. Non ho parlato con nessuno. Tutto quello che ho fatto – ha quindi concluso – è stato stare con la mia famiglia, e le mie ragazze".

Dopo aver espresso il proprio apprezzamento per quanto fatto da Aprilia ad Austin (che gli ha permesso di prendersi una pausa capendo la sua situazione), Maverick Vinales spera di ricambiare il team con una grande prestazione in pista a Misano: "Questo mi farà dare il cento per cento in pista. Il modo migliore per ricambiare è con un buon risultato – ha poi aggiunto il classe '95 pronto in merito al suo ritorno in MotoGP –. A Misano voglio divertirmi, sentirmi meglio con la moto. Affronto il week end con grande entusiasmo".