Maverick Vinales salta il week end della MotoGP ad Austin: “Non è sereno dopo la morte del cugino” Maverick Vinales ha deciso di prendersi una pausa dalla MotoGP dopo la morte del giovanissimo cugino Dean Berta Vinales deceduto a 15 anni in seguito ad un incidente durante una gara di SuperSport a Jerez. L’Aprilia ha annunciato che lo spagnolo non parteciperà al GP delle Americhe in programma ad Austin nel week end.

A cura di Michele Mazzeo

Maverick Vinales non parteciperà al GP delle Americhe della MotoGP in programma ad Austin nel week end. Lo spagnolo ha deciso di dare forfait a causa della tragica morte del giovanissimo cugino Dean Berta Vinales morto a 15 anni lo scorso sabato in seguito ad un terribile incidente in pista durante la gara di SuperSport 300 della Superbike a Jerez. A comunicare la decisione del pilota spagnolo è l'Aprilia che ha anche comunicato che il centauro di Figueres ad Austin sarà sostituito da Lorenzo Savadori che torna dunque a far coppia con Aleix Espargarò.

"Maverick, con il totale e incondizionato supporto di Aprilia Racing – si legge infatti nella nota diramata dalla Casa di Noale –, ha così deciso di prendere una pausa nel suo percorso di affiatamento con la moto e la squadra di Noale. Tutta la famiglia di Aprilia Racing sostiene questa scelta e si fa solidale con Maverick e i suoi affetti, ci saranno altri momenti e altre tappe per riprendere il promettente viaggio intrapreso insieme. Un percorso che deve essere fatto nel totale rispetto delle persone e dei sentimenti".

Vuole dunque prendersi una pausa dalle corse Maverick Vinales, ovviamente, ancora sconvolto per quello che è accaduto al cugino nemmeno una settimana fa. Un dolore che ha lacerato l'intera famiglia Vinales come sottolineato dallo stesso ‘Top Gun' nel post con cui ha salutato il giovanissimo cugino: "Non ci sono parole per questo momento, è stato un duro colpo per la nostra famiglia, ricorderò sempre le nostre sfide in ogni momento con qualsiasi cosa. Sei il nostro ‘mostriciattolo' e sarai sempre con noi. Ti mando un bacio enorme ovunque tu sia" aveva infatti scritto il pilota dell'Aprilia dopo aver appreso della tragica scomparsa del 15enne Dean Berta.