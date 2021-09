Dean Berta Vinales è morto a 15 anni: fatale il terribile incidente in gara a Jerez Tragedia nel motociclismo. Il pilota 15enne Dean Berta Vinales è morto dopo un terribile incidente nella gara della categoria Supersport della Superbike sul tracciato di Jerez de la Frontera. Inutili gli immediati soccorsi e il trasporto d’urgenza in elicottero per il giovanissimo centauro, cugino del pilota della MotoGP Maverick Vinales, che si è spento poco dopo il suo arrivo in ospedale in condizioni disperate.

A cura di Michele Mazzeo

Il 15enne Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta. Il giovanissimo pilota spagnolo è morto all'ospedale di Siviglia dove era stato ricoverato in seguito al bruttissimo incidente che lo aveva visto protagonista poco prima sul circuito di Jerez de la Frontera durante la gara della categoria Supersport della Superbike.

Ad annunciare il decesso del giovanissimo pilota spagnolo, cugino del centauro della MotoGP Maverick, è stata la stessa WSBK con un post sui propri profili social: "Siamo profondamente rattristati di segnalare la perdita del pilota Berta Vinales. La Superbike si stringe intorno alla sua famiglia, ai suoi cari e alla sua squadra. La tua personalità, il tuo entusiasmo e il tuo impegno ci mancheranno enormemente. Mancherai a tutto il mondo delle corse motociclistiche, Dean. Guida in pace".

Inutili dunque i soccorsi immediati e il trasporto in elicottero all'ospedale di Siviglia per il pilota classe 2006 che è morto a causa delle gravissime ferite riportate nel tragico incidente di cui è stato vittima poco prima sul circuito di Jerez. Dopo aver perso il controllo della sua moto, Vinales è infatti finito sull'asfalto al centro della pista: inevitabile l'impatto per gli altri piloti che sopraggiungevano a grande velocità alle sue spalle. La Dorna prima ancora della notizia della morte del giovanissimo pilota aveva deciso di cancellare l'intero programma del sabato sul circuito spagnolo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo del motociclismo per la famiglia del povero Dean Berta Vinales. "RIP, Dean. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, la sua squadra, gli amici e tutti i suo cari" ha scritto infatti la Ducati Corse. "Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Viñales. Un momento incredibilmente difficile per tutti" invece le parole dedicate dalla Honda dopo la scomparsa del pilota 15enne. Una tragedia che dunque sembra aver toccato l'intero mondo delle corse che a meno di un anno di distanza da Jason Dupasquier si ritrova a piangere un'altra giovanissima vittima.