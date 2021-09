Tragico incidente per Vinales in Supersport a Jerez: giornata di gare cancellata per la Superbike Un brutto incidente occorso al 15enne Dean Berta Viñales in Supersport ha costretto la Dorna a sospendere tutte le attività del week end di gara a Jerez della Superbike. Il giovane pilota, cugino del centauro della MotoGP Maverick, è stato investito da alcuni avversari dopo esser caduto in mezzo alla pista. Ora è stato trasportato in ospedale dove è arrivato in gravi condizioni.

A cura di Michele Mazzeo

Un brutto incidente ha sconvolto il paddock di Jerez dove è di scena il week end di gara della Superbike. Tutte le competizioni infatti sono state annullate a seguito di un grave incidente accorso a Dean Berta Viñales, cugino del centauro della MotoGP Maverick, in Supersport, col pilota spagnolo trasportato immediatamente in ospedale dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni il 15enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo per terra e successivamente investito dai piloti che lo stavano inseguendo. L'intero programma del sabato, come comunicato da Dorna, è stato annullato.

Il mondo del motociclismo trattiene dunque il fiato dopo il grave incidente subito dal giovane spagnolo durante la prima gara della categoria SuperSport 300 sul circuito di Jerez . Il pilota è stato trasportato in elicottero all'Ospedale di Siviglia dove è arrivato in gravi condizioni. Fin dal momento dell'impatto si è capito che le conseguenze dell'incidente erano gravi , dal momento che l'organizzazione non ha nemmeno offerto un replay di quanto accaduto, e subito è stata sventolata la bandiera rossa e, successivamente, la prova è stata dichiarata conclusa.

Inizialmente l'organizzazione ha annunciato solo il rinvio della prima gara di giornata della classe regina, la Superbike, ma in seguito ha comunicato che tutta l'attività della giornata sulla pista di Jerez de la Frontera è stata annullata. Si attendono dunque solo notizie positive dall'ospedale di Siviglia dove il giovane Vinales è stato portato dopo il terribile incidente che ha scosso l'intero paddock. –