Verstappen vince in scioltezza la Sprint Race del Gp Austria, sul podio Leclerc e Sainz Verstappen ha trionfato in Austria. Nella Sprint Race la Ferrari si accontenta del secondo posto di Leclerc e del terzo di Sainz. Quarto Russell.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen ha vinto la Sprint Race del Gp d'Austria e così domenica partirà dalla pole position. Secondo posto per Charles Leclerc, terzo Carlos Sainz.

La gara parte con un giro di ritardo. Perché Alonso ha un problema sulla griglia, viene riportato ai box e non riesce a prendere il via, Zhou al termine del giro di formazione ha dei problemi. C'è un altro giro di formazione, mentre l'Alfa riparte. Al via Verstappen va liscio, Leclerc e Sainz duellano, si sorpassano un paio di volte. Charles resta davanti. Sempre al via c'è un contatto tra Gasly e Hamilton. Il francese finisce sul fondo, l'inglese precipita undicesimo ed è chiamato a una gara di rimonta.

La rimonta la realizza Sergio Perez che scala la classifica e in poche tornate passa dal 13° al 5° posto. I momenti clou della Sprint Race sono due: il secondo e durissimo duello tra i piloti Ferrari, che non si risparmiano nemmeno un po', Leclerc resta davanti. E la strenua difesa di Mick Schumacher che rende durissima la vita a Lewis Hamilton, che nel penultimo giro passa il tedesco ed entra in zona punti.

Verstappen vince la terza Sprint Race della sua carriera, Leclerc e Sainz mantengono le posizioni e domenica potranno andare all'assalto. Russell torna tra i primi. Perez, Ocon, Magnussen e Hamilton hanno ottenuto punti.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race: 1) Verstappen (Red Bull), 2) Leclerc (Ferrari), 3) Sainz (Ferrari), 4) Russell (Mercedes), 5) Perez (Red Bull), 6) Ocon (Alpine), 7) Magnussen (Haas), 8) Hamilton (Mercedes), 9) Schumacher (Haas), 10) Bottas (Alfa Romeo).

Classifica Piloti: 1) Verstappen 189; 2) Perez 151; 3) Leclerc 145; 4) Sainz 133; 5) Russell 116; 6) Hamilton 94.

Classifica Costruttori: 1) Red Bull 340; 2) Ferrari 278; 3) Mercedes 210.