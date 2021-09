Verstappen si arrabbia nel traffico di Monza: “Assurdo, che c***o stanno combinando” Il pilota olandese è andato su tutte le furie nel corso delle Qualifiche per la Sprint Race. Verstappen si è trovato nel traffico e vedendo una serie di vetture vicinissime ha tremato e parlando con gli ingegneri via radio ha detto: “Ma cosa c***o stanno facendo, è assurdo, davvero assurdo, cosa fanno questi tre”.

A cura di Alessio Morra

Negli ultimi anni è diventata, purtroppo, una regola: nelle Qualifiche del Gran Premio d'Italia di Monza c'è traffico. E il traffico viene provocato dai piloti, che non vogliono regalare la scia agli altri e che così facendo rallentano pesantemente, facendo questo ci sono momenti molto delicati sulla pista e anche oggi durante le Qualifiche si sono vissuti momenti di tensione sia nella Q1 che nella Q2 e il leader del Mondiale Max Verstappen si è infuriato.

Il traffico delle Qualifiche fa infuriare Verstappen

Nel corso della Q2 ci sono stati dei momenti molto complicati, anche in pit lane, quando quasi contemporaneamente sono usciti dai rispettivi box una decina di piloti, incluso Max Verstappen che si sta giocando il titolo e sa di non dover correre rischi, anche un punto può fare la differenza. L'olandese si è trovato nel caos e dopo aver superato una serie di vetture parlando via radio con gli ingegneri ha detto: "Ma cosa c***o stanno facendo, è assurdo davvero assurdo. Incredibile quello che stanno facendo questi".

Max pensa già al Gp di Monza

Ottenuto il terzo posto, che gli garantisce la seconda fila nella Sprint Race, Verstappen era molto più tranquillo e si è detto soddisfatto del risultato ottenuto: "Per noi su questa pista sarà sempre difficile. Abbiamo faticato più del previsto delle prove libere, ma abbiamo recuperato piuttosto bene nel corso delle qualifiche". Ma soprattutto alla gara di domenica, quella che assegna tanti punti: "Sono contento di essere terzo qui. In ottica gara potremmo essere più vicini. Qui poi non si può mai sapere. Domani ci saranno le FP2 e vedremo cosa fare per migliorare il passo gara. Qui sarà difficile, ma penso che potremo comunque fare un buon numero di punti".