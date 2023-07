Verstappen perde la testa in radio con il suo ingegnere italiano, poi capisce: “Scusa Gianpiero” Max Verstappen ha il Mondiale in pugno, ma nonostante ciò quando non primeggia non ci sta. L’olandese si è infuriato durante le Qualifiche pure con il suo ingegnere, con il quale si è scusato dopo il miglior tempo di Spa.

A cura di Alessio Morra

I campioni sono fatti così. Possono vincere sempre, ma non sono mai contenti, mai soddisfatti. Così è, praticamente per tutti i campioni. Max Verstappen ha vinto gli ultimi due titoli Mondiali e si appresta a diventare campione del mondo di Formula 1 per la terza volta consecutiva. La Red Bull ha vinto tutte le gare della stagione 2023 e macina record. Ma a Spa durante le Qualifiche il pilota olandese è stato furioso con il suo team e se l'è presa anche con il fidatissimo ingegnere Gianpiero Lambiase.

Le Qualifiche di Spa sono state molto intense a causa delle condizioni meteorologiche e della pista. Max Verstappen era nervoso, perché sapeva che la pole sarebbe stata probabilmente sua, ma dovendo sostituire il cambio in ogni caso (per le 5 posizioni di penalità che arrivano in automatico) non sarebbe partito in prima fila. L'olandese nella Q2 fa un po' fatica e quando la pista diventa velocissimo è un po' ritardo, ma proprio nel finale conquista la decima posizione, l'ultima utile per arrivare in Q3.

Dentro per un pelo, anche con un pizzico di fortuna – considerato il tempo di Tsunoda e il problema di Ocon. Verstappen decimo non si piace e quando torna ai box è furioso. Via radio critica la strategia del suo team dicendo: "Avremmo dovuto fare due giri di fila come avevo detto".Il suo ingegnere di pista Lambiase risponde serafico: "Max sei passato".

Ma quella risponde non piace al campione olandese che contrattacca con eccessiva durezza: "Sì, non me ne frega un ca***, siamo in decima posizione. È semplicemente una strategia di m***a".

Lambiase a quel punto cambia tono: "Ok, e quando la pista sarebbe stata due secondi più veloce all’ultimo giro e non avresti avuto più batteria, come sarebbe andata? Ma dimmi cosa vuoi fare in Q3 e lo faremo. Set, carburante, piano".

Verstappen incassa e nel Q3 fa un giro mostruoso. La pole position sulla pista è sua, ma per le statistiche no, e nemmeno per la griglia. Ma il risultato resta e dopo averlo ottenuto il venticinquenne pilota ha un messaggio per l'ingegnere di origini italiane: "Mi dispiace Gianpiero".

Lambiase ha già cancellato il botta e risposta precedente e sdrammatizza dicendo: "Mi sto lentamente abituando a te, Max". Pace fatta. In una scuderia che vince, anzi che domina come non è mai stato fatto il Mondiale di Formula 1 deve regnare l'armonia.