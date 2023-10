Verstappen insaziabile, è già campione ma vince anche il GP Qatar! Sofferenza Ferrari: Leclerc 5° Il campione del mondo Max Verstappen vince anche la gara del GP del Qatar della Formula 1 2023 precedendo sul traguardo le McLaren di Piastri e Norris. Gara difficile per la Ferrari con Leclerc che chiude quinto e Sainz che invence non è nemmeno partito a causa di un improvviso problema alla sua SF-23 prima del via.

A cura di Michele Mazzeo

Insaziabile Max Verstappen che dopo aver conquistato la matematica certezza del titolo iridato nella Sprint Race del sabato vince anche la gara del GP del Qatar della Formula 1 2023 centrando il 14° successo stagionale. Il tre volte campione del mondo ha dominato anche la corsa condizionata dal cambio di regole arrivato poche ore prima del via (con tre pit-stop obbligatori per ogni pilota con un massimo di 18 giri per ogni gomma usata) e che ha visto uno scontro fratricida tra le Mercedes di Lewis Hamilton (che ha avuto la peggio essendo costretto al ritiro) e George Russell in partenza.

L'olandese della Red Bull alla bandiera a scacchi a Losail ha preceduto le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris protagonisti di una grande corsa nel finale della quale il muretto ha impedito al britannico di attaccare l'australiano. Quarto chiude invece George Russell al termine di una gran rimonta dopo l'intoppo iniziale.

Gara da dimenticare per la Ferrari scesa in pista con una sola vettura, quella di Charles Leclerc, dato che Carlo Sainz non ha preso il via alla gara a causa di un problema al sistema di alimentazione della sua SF-23 non riparabile in tempo utile per l'inizio della corsa. Il monegasco chiude al quinto posto al termine di una corsa che ha visto la rossa faticare (soprattutto con gomma media) sul tracciato qatariota.

L'ordine d'arrivo del GP del Qatar della Formula 1 2023

Max VERSTAPPEN Oscar PIASTRI +4.833 Lando NORRIS +5.969 George RUSSELL +34.119 Charles LECLERC +38.976 Fernando ALONSO +49.032 Esteban OCON +62.390 Valtteri BOTTAS +66.563 Guanyu ZHOU +76.127 Sergio PEREZ +80.181 Lance STROLL +81.652 Pierre GASLY +82.300 Alexander ALBON +91.014 Kevin MAGNUSSEN 1 L Yuki TSUNODA 1 L Nico HULKENBERG 1 L Liam LAWSON 1 L Logan SARGEANT (ritirato) Lewis HAMILTON (ritirato) Carlos SAINZ (non partito)