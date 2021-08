Verstappen in pole sotto la pioggia nelle pazze qualifiche del GP del Belgio. Pazzesco Russell 2° Max Verstappen conquista la pole position del GP del Belgio, 12° round del Mondiale di Formula 1 2021. Il vero protagonista delle qualifiche sul circuito di Spa-Francorchamps è stato però il giovane George Russell che sotto il diluvio ha portato la sua Williams in prima fila piazzandosi al secondo posto al termine di una pazza sessione condizionata dal diluvio abbattutosi sul tracciato belga. Solo 3° Lewis Hamilton con la Mercedes. Sfortunato Lando Norris che, dopo aver dominato Q1 e Q2, nel Q3 è stato vittima di un brutto incidente che lo ha costretto ad abbandonare anticipatamente la qualifica. Disastro per la Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz eliminati entrambi in Q2.

A cura di Michele Mazzeo

I risultati delle qualifiche del GP del Belgio a Spa di Formula 1 2021

Max VERSTAPPEN 1:59.765 George RUSSELL +0.321 Lewis HAMILTON +0.334 Daniel RICCIARDO +1.099 Sebastian VETTEL +1.170 Pierre GASLY +1.399 Sergio PEREZ +2.347 Valtteri BOTTAS +2.737 Esteban OCON +3.748 Lando NORRIS no time Charles LECLERC eliminato in Q2 Nicholas LATIFI eliminato in Q2 Carlos SAINZ eliminato in Q2 Fernando ALONSO eliminato in Q2 Lance STROLL eliminato in Q2 Antonio GIOVINAZZI eliminato in Q1 Yuki TSUNODA eliminato in Q1 Mick SCHUMACHER eliminato in Q1 Kimi RÄIKKÖNEN eliminato in Q1 Nikita MAZEPIN eliminato in Q1

La griglia di partenza del GP del Belgio a Spa di Formula 1 2021

1ª fila: Max VERSTAPPEN (Red Bull) – George RUSSELL (Williams)

2ª fila: Lewis HAMILTON (Mercedes) – Daniel RICCIARDO (McLaren)

3ª fila: Sebastian VETTEL (Aston Martin) – Pierre GASLY (Alpha Tauri)

4ª fila: Sergio PEREZ (Red Bull) – Esteban OCON (Alpine)

5ª fila: Lando NORRIS (McLaren) – Charles LECLERC (Ferrari)

6ª fila: Nicholas LATIFI (Williams) – Carlos SAINZ (Ferrari)

7ª fila: Valtteri BOTTAS* (Mercedes) – Fernando ALONSO (Alpine)

8ª fila: Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) – Yuki TSUNODA (Alpha Tauri)

9ª fila: Mick SCHUMACHER (Haas) – Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo)

10ª fila: Nikita MAZEPIN (Haas) – Lance STROLL* (Aston Martin)

* penalizzati di 5 posizioni in griglia di partenza