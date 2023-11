Verstappen ha fatto troppi punti nel Mondiale F1 2023: ora dovrà sborsare una cifra esagerata Max Verstappen ha dominato il Mondiale di Formula 1 e ha stracciato una serie di record. L’olandese ha superato i 500 punti, ma questo traguardo gli costa carissimo. Nel 2024 dovrà sborsare una cifra altissima per ottenere la superlicenza FIA.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen sta stracciando record su record, e molto probabilmente ne realizzerà molti altri. L'olandese già adesso, non solo per questo, viene considerato uno dei più grandi di sempre in Formula 1. Le 17 vittorie (su 20) e i 19 podi, oltre a diversi successi nelle Sprint Race lo hanno portato a superare i 500 punti in classifica. Altro record. Ma questo gli costa carissimo. Perché il campione del mondo nel 2024 dovrà sborsare una cifra enorme per la superlicenza FIA. Una cifra che supera addirittura il milione di euro.

Ha vinto sempre, ha lasciato le briciole a tutti gli altri. Verstappen ha fatto incetta di successi, 17, record assoluto in una singola stagione, si è preso quasi tutto e ha celebrato cantando anche la sua canzone preferita l'ultimo successo, quello del Brasile. A Interlagos ha superato il muro dei 500 punti, mai nessuno ci era riuscito – nessuno ha vinto quanto lui, e chi come Schumacher aveva numeri simili non aveva, però, a disposizione, i punti del giro veloce, le Sprint Race e un campionato con 22 Gp.

In telecronaca su Sky, Carlo Vanzini ha sottolineato l'evento e ha anche detto che ci si augura, al di là del tifo, di non rivedere un'altra stagione così, con un vincitore già scolpito nella pietra ben prima di iniziare ogni singolo Gran Premio. I 524 punti, che sono destinati ad aumentare, perché di gare ce ne sono altre due (Las Vegas e Abu Dhabi), regalano però anche una montagna di soldi da spendere per SuperMax, che il prossimo anno per partecipare al campionato dovrà sborsare più di un milione di euro. Tantissimo. Ma di certo quella spesa non sarà effettuata con rammarico dal tre volte campione del mondo.

La superlicenza va rinnovata ogni anno. La FIA, oltre un decennio fa rimodulò il sistema di pagamento, e decise che tutti i piloti iscritti al Mondiale di Formula 1 devono pagare una tassa fissa – che nel 2023 è di 10.400 euro – e a quella vanno aggiunti 2100 euro per ogni punto conquistato nel campionato. Così facendo si va a incidere meno nelle tasche dei piloti di bassa classifica.

I big lo sanno già che più punti fanno e più spendono, e va bene così. Tutti vogliono primeggiare. Ma tutto ha un costo. Verstappen, calcoli semplici alla mano, come tutti dovrà versare la tassa che supera i diecimila euro e a quella aggiungerà, considerati i 524 punti, 1.100.000 euro, cifra che potrà aumentare con le ultime due gare. Dunque Verstappen sarà costretto a spendere abbondantemente più di un milione e centomila euro.

In generale, va detto, che le cifre per tutti i big sono comunque cospicue. Perché Sergio Perez, secondo a distanza siderale, con i suoi 258 punti sa che dovrà mettere mano al portafoglio e spendere oltre 550.000 euro. Non lontani dal mezzo milione potrebbero finirci Hamilton, Alonso, Norris e Sainz. Insomma, per tutti costano caro vittorie e podi, ma per Max molto di più.