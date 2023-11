Verstappen dominatore anche ad Interlagos, disastro Leclerc nel GP del Brasile: Norris 2°, Alonso 3° Max Verstappen vince anche il GP del Brasile della Formula 1 2023 al termine di una gara che ha visto uscire fuori dai giochi clamorosamente Charles Leclerc a muro con la Ferrari nel giro di formazione prima della partenza. A completare il podio Norris e Alonso. Sainz chiude 6° ma guadagna sulle Mercedes.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen prosegue la sua incredibile stagione vincendo anche il GP del Brasile e mettendo in bacheca la diciassettesima vittoria in questo Mondiale di Formula 1 2023. A facilitare, questa volta, il trionfo dell'olandese ci ha pensato il suo principale rivale della vigilia, cioè l'alfiere della Ferrari Charles Leclerc (che sarebbe dovuto partire al suo fianco nella prima fila della griglia di partenza) andato clamorosamente a sbattere contro le barriere nel giro di formazione prima della partenza a causa di un problema al sistema idraulico alla sua SF-23.

L'unico che ha provato ad infastidire l'incedere del tre volte campione del mondo è stato Lando Norris che ha guadagnato subito la seconda posizione dopo la prima partenza e poi l'ha mantenuta nella seconda partenza dalla griglia andata in scena dopo la sospensione con bandiera rossa decisa dalla Direzione di Gara per l'incidente al via tra Magnussen e Albon. Il britannico della McLaren pur non riuscendo a tenere il passo dell'olandese della Red Bull è comunque riuscito a tenersi lontano dalla zona calda del gruppo dove Alonso e Perez hanno battagliato a lungo per la terza posizione in una dura lotta senza esclusioni di colpo che alla fine ha visto prevalere in volata al fotofinish lo spagnolo dell'Aston Martin.

Pur finendo solo 6° alla bandiera a scacchi Carlos Sainz (preceduto al traguardo anche dall'altra Aston Martin di Lance Stroll) regala un vantaggio alla Ferrari per quel che riguarda il duello con la Mercedes per la seconda posizione nella classifica costruttori con Hamilton che ha chiuso solo 8° mentre Russell è stato costretto al ritiro nel finale di gara per problemi alla sua W14. Nelle ultime due gare dell'anno la scuderia di Maranello dovrà recuperare 20 punti alla squadra tedesca se vorrà prendersi il titolo di vice campione del mondo alle spalle dell'inarrivabile Red Bul.