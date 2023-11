Verstappen vince pure la Sprint Race del Brasile: Norris e Perez sul podio, Leclerc è quinto Verstappen vince anche la Sprint Race del GP Brasile. Poi Norris e Perez. Quarto Russell, poi Leclerc, Tsunoda, Hamilton e Sainz, solo ottavo.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen ha vinto la Sprint Race del GP Brasile. Sul podio con lui Norris e Perez. Quinto posto per Leclerc. Ottavo Carlos Sainz. Cambia poco per il vertice del Mondiale Piloti. Nel Costruttori la Mercedes guadagna ancora qualcosina sulla Ferrari, che proverà a rifarsi nel Gp di domenica.

Al via Verstappen ha un tempo di reazione bassissimo e brucia Norris, che poco dopo viene pure superato da un pimpantissimo Russell. Hamilton effettua un sorpasso d'annata su Perez e prova a restare incollato ai primi tre, ma non ci riesce e subisce il contro sorpasso del messicano, che si mette a duellare con Russell per la terza posizione. Le Ferrari annaspano. Leclerc è sesto dietro Lewis, Sainz ottavo alle spalle di Tsunoda. Dietro battaglia serrata tra Alonso e Hulkenberg.

Perez si prende la terza posizione. L'attacco a Russell è avvantaggiato dalla velocità di punta della Red Bull. A metà gara non ci sono vere lotte. Verstappen e Norris tengono a distanza Perez. Mentre le Ferrari non guadagnano nulla, ma restano in zona punti.

Poi danno spettacolo Ricciardo e Sainz. Il pilota australiano per due volte con due sorpassi meravigliosi infila lo spagnolo, che però lo riprende e si riprende la posizione. Ricciardo poi viene infilato dal connazionale Piastri, che passa dove non si può. Alonso duella con Gasly e si mette avanti, ma è solo undicesimo.

Le gomme si usurano sempre più, i divari si ampliano, tranne che tra Hamilton e Leclerc. Le emozioni per il vertice sono poche. Ma nel finale Leclerc è bravo e pure molto furbo nel superare Lewis e non farsi superare dal sette volte campione del mondo, superato pure da Tsunoda.

I piloti a punti nella Sprint Race di Interlagos. Verstappen vince davanti a Norris e Perez. Russell quarto, poi Leclerc, Tsunoda, Hamilton e Sainz, che di un soffio precede Ricciardo e conquista un punto prezioso per il Campionato Costruttori, nonché per quello piloti.