Verstappen gelido con la giornalista di Sky, risponde secco: "Perché? È un problema?" Dopo la fine del GP di Miami, Max Verstappen è stato protagonista di un'intervista gelida con una giornalista di Sky Sports: "Perché? È un problema?".

A cura di Paolo Fiorenza

Max Verstappen ha lottato come un leone nei primi giri del GP di Miami, prima non cedendo la posizione a Lando Norris in partenza, con l'inglese ‘accompagnato' non molto gentilmente fuori pista, e poi resistendo strenuamente ai tentativi di sorpasso di Oscar Piastri, finché non si è dovuto arrendere allo strapotere della McLaren rispetto alla sua Red Bull. Alla fine il quattro volte campione del mondo ha concluso la gara al quarto posto, superato anche dalla Mercedes di Russell, che peraltro non lo ha superato in pista, ma è stato aiutato dal pitstop in regime di virtual safety car.

Max Verstappen nell'abitacolo della sua Red Bull: motivazione sempre feroce

Dopo la corsa inevitabilmente si è parlato molto della partenza, con Norris che pur senza dare dello scorretto a Verstappen (assolto dagli steward) si è lasciato scappare un eloquente "schiantarsi o non sorpassare" per descrivere i duelli rusticani col 27enne olandese. Il pilota della McLaren ha poi aggiunto che col suo comportamento Max ha danneggiato anche se stesso: "Non corre in modo molto intelligente, si è rovinato la gara. Probabilmente avrebbe potuto arrivare terzo e non l'ha fatto per questo".

L'intervista imbarazzante di Verstappen con una giornalista di Sky: cala il gelo

Dal canto suo Verstappen, che vede sempre più allontanarsi la vetta del Mondiale (guida Piastri con 131 punti, davanti a Norris con 115, poi segue al terzo posto Max a quota 99), è stato protagonista – proprio circa la sua condotta in quel frangente – di un'intervista imbarazzante al termine del Gran Premio, con una serie di risposte gelide e secche fornite a una giornalista, fissata con occhi di ghiaccio inespressivi.

L'inviata di Sky Sports Rachel Brookes ha esordito con una domanda all'apparenza più che legittima: "Puoi raccontarmi la tua opinione sul primo giro e sulla battaglia che avete avuto?". Verstappen ha risposto: "Tutto bene, sì, questa è la mia opinione".

La giornalista ha poi chiesto: "Pensi di essere prevedibile o imprevedibile per gli altri piloti?". A questo punto Verstappen l'ha interrotta: "Perché? È un problema?". Al che la Brookes ha risposto: "No, no, non sto dicendo questo: sto chiedendo, penso che tu stia cercando di difenderti e di fare tutto il necessario per rimanere in vantaggio, giusto?". Max ha semplicemente aggiunto chiudendo il discorso: "Come tutti gli altri".