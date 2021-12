Verstappen è stato male nell’ultimo giro: “Un dolore enorme, non riuscivo ad accelerare” Il fresco campione del mondo della Formula 1 Max Verstappen ha rivelato che nell’ultimo giro del GP di Abu Dhabi ha superato Lewis Hamilton e raggiunto la vittoria con un dolorosissimo crampo alla gamba destra.

A cura di Michele Mazzeo

Per quanto contestata e controversa la vittoria di Max Verstappen ad Abu Dhabi che gli ha permesso di conquistare il suo primo titolo Mondiale di Formula 1 è stata senza dubbio epica. La safety car a riaprire i giochi che ormai sembravano chiusi, l'azzardo di fermarsi ai box per montare gomme nuove, la ripartenza e il sorpasso decisivo sul rivale Lewis Hamilton nell'ultimo giro dell'ultima gara di una serratissima stagione. C'è però un ulteriore episodio, svelato dal pilota Red Bull, solo dopo i festeggiamenti per la conquista dell'alloro, che rende ancora più epico il suo incredibile successo che, comunque andrà a finire l‘appello della Mercedes, rimarrà per sempre nella storia di questo sport.

In quell'ultimo giro del circuito di Yas Marina infatti Verstappen non ha dovuto combattere solo contro Hamilton ma anche con l'enorme dolore procuratogli da un crampo che lo ha colpito alla gamba destra. Un dolore che gli rendeva difficoltoso anche tenere il piede sull'acceleratore ma per il quale è riuscito a stringere i denti fino al traguardo per poi scoppiare nel pianto liberatorio appena ha realizzato di aver conquistato l'agognato titolo di campione del mondo della Formula 1:

"È stato pazzesco, ma ho anche avuto un brutto crampo alla gamba per tutto l'ultimo giro – ha infatti rivelato il neocampione del mondo dopo la gara di Abu Dhabi –. Ero dietro a Lewis, siamo entrati nella seconda curva, nella terza, e ho avuto un enorme spasmo alla gamba. Ero a gas al piano, ma riuscivo a malapena a premere il pedale – ha poi aggiunto l'olandese descrivendo le sue sensazioni nel corso di quell'ultimo giro –. Quindi ero contento che arrivasse la curva cinque e potevo frenare e riposarmi per qualche secondo. Poi ho accelerato di nuovo nei due lunghi rettilinei e mi ha fatto molto, molto male. Ma – ha infine concluso Verstappen che nonostante il gran dolore è riuscito a resistere all'ultimo disperato assalto di Hamilton – ovviamente stringi semplicemente i denti per l'ultimo giro. E poi c'erano emozioni pazzesche".