Le lacrime di Verstappen dopo l’incredibile vittoria che vale il Mondiale: “È follia” Max Verstappen è scoppiato in un pianto di gioia dopo l’incredibile vittoria nel GP di Abu Dhabi che gli ha permesso di superare Hamilton e conquistare il suo primo titolo Mondiale di Formula 1.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen conquista il suo primo titolo iridato in Formula 1 nella maniera più inaspettata possibile. Sorpassando Lewis Hamilton all'ultimo giro dell'ultima gara del Mondiale 2021 nella quale erano arrivati a pari punti proprio quando ormai la vittoria del britannico sembra cosa certa. Nessuno, neanche l'olandese, a sei giri dal termine del GP di Abu Dhabi credeva che vincere questa gara e quindi il campionato fosse possibile. La Safety Car entrata in pista dopo l'incidente di Latifi, la scelta di montare gomme soft e quella della Direzione di Gara di far riprendere la corsa per un ultimo infuocato giro hanno però ribaltato tutto.

Max Verstappen ha sorpassato Lewis Hamilton in Curva 5 e resistito al disperato attacco del pilota Mercedes andandosi a prendere un successo che vale un Mondiale. Una vittoria che ha fatto sciogliere anche il glaciale olandese che già all'interno della sua monoposto, dopo aver tagliato il traguardo a Yas Marina, è scoppiato in lacrime sfogando così tutta la tensione accumulata nel corso di una stagione serratissima e della intensissima lotta per il titolo iridato con Hamilton. Pianto che è poi proseguito anche nel momento in cui è sceso dalla sua RB16B per festeggiare la vittoria più importante della sua giovane carriera.

Tutta l'incredulità di Verstappen è venuta fuori anche nel momento in cui è stato intervistato dai microfoni della Formula 1: "È incredibile, ci ho provato tutta la gara e all’ultimo giro ci sono riuscito. Follia, non so cosa dire. Ringrazio il mio team che lo merita tantissimo. Serviva un miracolo, ci voleva anche un po’ di fortuna per me – ha detto infatti il nuovo campione del mondo della F1 dopo la vittoria di Abu Dhabi che gli ha consegnato il titolo –. Ringrazio Perez perché ha guidato alla grande e ha fatto tanto per me. Spero di continuare con questo team per il resto della mia vita, sono felicissimo. Ringrazio Horner e Marko che mi hanno fatto entrare nel 2016, il nostro obiettivo era conquistare il titolo e ci siamo finalmente riusciti".