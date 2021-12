Formula 1 diretta GP Abu Dhabi: orario gara e canale TV, chi vince il Mondiale tra Hamilton e Verstappen

Sul circuito di Yas Marina è ormai tutto pronto per il GP di Abu Dhabi, la gara che chiude il Mondiale di Formula 1 2021 e deciderà la lotta per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L'ultima corsa della stagione comincia alle ore 14 e la diretta si può vedere in TV in chiaro su TV8 e su Sky.

La partenza della gara del GP di Abu Dhabi è fissata per oggi alle 14 (ora italiana), immediatamente dopo che i piloti avranno effettuato il tradizionale giro di formazione percorrendo l'intero tracciato di Yas Marina per andarsi a posizionare sulla griglia.

La gara F1 di oggi si può vedere in diretta TV in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8 e sui canali dell'emittente satellitare Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Il GP di Abu Dhabi è trasmesso anche in streaming sull'app SkyGo e, previa sottoscrizione dell'abbonamento, su NOW.