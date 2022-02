Verstappen corre sul ghiaccio e per la prima volta ha il numero 1 sulla Red Bull Max Verstappen dopo aver vinto il Mondiale 2021 ha scelto di correre con il numero 1 sulla Red Bull, e sul ghiaccio ha fatto l’esordio da campione.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen scalpita, non vede l'ora di tornare in pista, lo farà tra poche settimane quando con la Red Bull guiderà nei test di Barcellona, prima di essere al volante della sua vettura il 20 marzo in occasione del primo Gp della nuova stagione, in Bahrain. Ma già oggi Max ha potuto guidare la sua Red Bull con il numero 1 sul muso, numero 1 che torna dopo otto anni in Formula 1.

Il Mondiale vinto ad Abu Dhabi non lo dimenticherà mai, un concentrato di emozioni fuori dal normale, il sorpasso decisivo ai danni di Hamilton alla quinta curva dell'ultimo giro. Le emozioni che ha provato l'olandese sono difficilmente ripetibili. Dopo il trionfo ha avuto modo di ritemprarsi con delle lunghe vacanze tra il Brasile e Miami, ora è già pronto per difendere il titolo e lo farà con il numero 1 sulla macchina. Da quando è stata ai piloti la possibilità di avere un numero fisso sulla vettura solo un pilota aveva corso il numero (un tempo sempre) designato al campione, Vettel. Hamilton ha sempre mantenuto il 44, mentre Rosberg dopo aver trionfato si è ritirato dal circus. Max invece il numero 1 se l'è preso, e per almeno una stagione tiene da parte il numero 55.

E il numero 1 lo ha mostrato Max per la prima volta guidando sul ghiaccio sul circuito GP Ice Race, all'interno dell'aeroporto di Zell am See in Austria, dove ha sfidato Franky Zorn, campione di speedway. Dopo aver guidato la Red Bull sulla neve, cosa che aveva già fatto in passato (alla Streif di Kitzbuhel), il campione del mondo ha detto: "Sembra un po' diverso, ma alla fine della giornata è ancora una macchina di Formula 1. Nei test possiamo fare un sacco di giri e ottenere molte informazioni sulla vettura, che è importante. Non vedo l'ora di ricominciare".