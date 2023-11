Vasseur si lascia andare dopo il disastro Ferrari in Brasile: confidenze durissime sul team Dopo il deludente GP del Brasile della Formula 1 2023 il team principal della Ferrari Frederic Vasseur si sarebbe lasciato andare ad alcune durissime confessioni riguardo al team della scuderia di Maranello.

A cura di Michele Mazzeo

La calma e la tranquillità mostrata alla fine della gara del GP del Brasile della Formula 1 2023 dal team principal Frederic Vasseur non sembrano rispecchiare perfettamente la situazione che si sta vivendo in questo momento in casa Ferrari. Il flop di Interlagos (con i problemi di affidabilità alle SF-23 che hanno costretto Charles Leclerc al clamoroso incidente nel giro di formazione e al ritiro prima ancora ancora della partenza e complicato, e non poco, la gara di Carlos Sainz giunto sesto al traguardo) sembra aver infatti fatto riemergere quelle tensioni che sembravano essere ormai sopite.

O almeno questo è il quadro che viene fuori da alcuni retroscena rivelati da Daniele Sparisci sul Corriere della Sera che riporta alcune confidenze private fatte in due distinte occasioni dal pilota Charles Leclerc e dal team principal Frederic Vasseur che sembrano contrastare con le dichiarazioni pubbliche rilasciate da questi ultimi.

Secondo quanto riportato dal Corriere infatti il driver monegasco, in trattativa con la scuderia di Maranello per il rinnovo del contratto che scade al termine della stagione 2024, avrebbe confidato ad una cerchia ristretta di persone i propri dubbi riguardo alle possibilità di diventare campione del mondo con la Ferrari nel prossimo futuro (di fatto mostrando una minor fiducia rispetto al passato nei confronti del progetto di rilancio del team sotto la guida dell'amico Frederic Vasseur).

Uno sfogo che può però anche essere giustificato tenendo conto della frustrazione con cui sta facendo i conti per la serie di sfortunati episodi che lo hanno colpito in questa prima stagione insieme culminato proprio nel clamoroso incidente nel giro di formazione del GP del Brasile per il quale si è prima lasciato andare in radio e poi davanti alle telecamere con il sarcasmo riguardo ad un viaggio a Lourdes come unica soluzione per uscire da questo vortice di sfortune.

Desta invece qualche preoccupazione in più riguardo al futuro della scuderia di Maranello ciò che invece, sempre secondo quanto riporta il Corriere, avrebbe confessato confidenzialmente il team principal Frederic Vasseur. Il manager transalpino, a microfoni spenti, infatti si sarebbe lasciato andare ad alcuni durissimi commenti sulle persone che lavorano insieme a lui alla Ferrari: uno sfogo in piena regola riguardo al fatto che non avrebbe intorno persone all'altezza. Se è vero che la rivoluzione nell'organigramma del team, iniziata fin dal suo arrivo, è ancora in corso, qualora quella confessione corrispondesse alla realtà, di certo non fa ben sperare in vista del nuovo Mondiale di Formula 1 su cui sono riposte tutte le sue speranze e quelle dei tifosi del Cavallino Rampante.