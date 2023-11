Cosa c’è dietro il bizzarro incidente di Leclerc nel GP Brasile: l’improvviso problema alla Ferrari Ecco cosa è successo alla Ferrari di Leclerc nel giro di formazione del GP del Brasile della Formula 1 2023 e quale è stata la causa di quell’incidente bizzarro che ha messo fuori gioco il ferrarista prima ancora che la garasul circuito di Interlagos avesse inizio.

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP del Brasile della Formula 1 2023 ha rispettato le aspettative della vigilia per quel che riguarda le emozioni. Se è vero che a vincere è stato il solito Max Verstappen (al 17° successo su 20 gare disputate in stagione), è vero anche che alle sue spalle di duelli emozionanti ce ne sono stati parecchi fino alla bandiera a scacchi (con quello tra Alonso e Perez per il terzo gradino del podio conclusosi addirittura al fotofinish). Emozioni che addirittura sono arrivate già prima della partenza con il clamoroso incidente di Charles Leclerc nel giro di formazione con il monegasco della Ferrari, che sarebbe dovuto partire in prima fila al fianco dell'olandese della Red Bull, costretto invece al ritiro.

Un incidente sul quale c'è stato subito un velo di mistero già dal momento in cui il 26enne di Monte Carlo è andato a sbattere con la sua SF-23 contro le barriere dopo un improvviso testacoda alla Curva 6. Il suo team radio nell'immediato ("Perché sono così sfortunato?") ha infatti fin da subito fatto scartare l'ipotesi di un errore del pilota dovuto ad un calo di concentrazione (ipotesi poi smentita anche dal team principal della scuderia di Maranello Frederic Vasseur dopo la gara: "Di certo non è stato un suo errore" ha concluso difatti il transalpino.) con l'attenzione che si è dunque immediatamente rivolta al comportamento anomalo della SF-23. Lo sterzo si è improvvisamente irrigidito, il motore si è spento e le ruote posteriori si sono bloccate senza che vi sia stata alcuna pressione sul freno da parte del monegasco.

Inevitabile a quel punto chiedersi cosa sia successo alla Ferrari di Leclerc e quale sia stata la causa di quell'incidente bizzarro che ha messo fuori gioco il ferrarista prima ancora che la gara avesse inizio. Dopo la gara sia il team principal che lo stesso pilota non hanno dato certezze a riguardo: "Non abbiamo capito cos'è successo, dobbiamo ancora analizzare la vettura" ha difatti sottolineato Vasseur, "Non posso ancora dire quello che è successo" invece le parole del monegasco. Ma entrambi hanno fornito diversi dettagli riguardo all'improvviso problema occorso alla SF-23 numero #16 durante il giro di formazione del GP del Brasile. Particolari dai quali si può risalire a cosa c'è stato dietro quel bizzarro incidente.

Leclerc ha infatti spiegato cosa è successo in quel momento alla sua monoposto: "Ero alla curva 6, ho perso il servosterzo e sono andato dritto perché il volante è diventato molto duro. Tutto questo è successo in una frazione di secondo. Non avevo più il controllo" evidenziando dunque che probabilmente c'è stato un problema all'idraulica della sua vettura. Il pilota di Monte Carlo ha poi aggiunto anche altri dettagli che fanno propendere per un improvviso blocco del sistema elettronico: "Le ruote posteriori si sono bloccate da sole. Ho perso il servosterzo e poi il motore si è spento per motivi di sicurezza nel giro di formazione" ha difatti aggiunto in un secondo momento svelando di fatto che la vettura si è spenta improvvisamente.

Vasseur dal canto suo ha confermato che quel bizzarro incidente non è né avvenuto a causa di un errore del pilota, né di un problema meccanico: "Leclerc ha avuto un problema al sistema che dirige il motore e si è spento. Anche se non sappiamo ancora perché, ma è certamente stato un problema del sistema. Non penso che ci sia un problema meccanico al motore che ci costringerà a cambiarlo per il prossimo GP di Las Vegas" ha difatti chiosato il team principal. Non resta dunque che attendere le analisi della Ferrari sulla monoposto per capire a cosa è dovuto quel problema al sistema elettronico che ha mandato in blocco la vettura di Leclerc facendo sì che andasse a schiantarsi contro le barriere nel giro di formazione del GP del Brasile.